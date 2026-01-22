Городовой / Полезное / Бактериоз не уничтожит урожай лука: на грядках рассыпаю горсть чудо средства
Готовить ресторанные шедевры дома — просто: котлеты Ивлева я ем уже неделю, и это абсолютный восторг Полезное
Петербургская типография под угрозой: почему прокуроры требуют вернуть «Печатню» государству Город
Сколько ехать от Москвы до Санкт-Петербурга на машине? Вопросы о Петербурге
Хитрый трюк, чтобы не мерзнуть: если в квартире ниже +18, требуйте скидку 0,15% за каждый час — это просто грабеж наоборот Полезное
Фавориты империи: здание с таинственным прошлым получило статус культурного сокровища Город
Бактериоз не уничтожит урожай лука: на грядках рассыпаю горсть чудо средства

Опубликовано: 22 января 2026 13:15
 Проверено редакцией
рассада
Фото: Городовой.ру

Сода и уксус — классические, но не всегда быстрые помощники в выведении пятен с ковра. Если нужно справиться с загрязнением оперативно, есть гораздо более эффективный способ. И главный ингредиент для него, скорее всего, уже есть у вас дома.

Что понадобится

Вам не нужно искать специальную химию. Достаточно кислородного отбеливателя для тканей (порошкового или в таблетках), который часто используют для стирки. Он безопасен для цветных и светлых материалов и отлично справляется с органическими загрязнениями.

Как действовать

Растворите одну столовую ложку отбеливателя в полулитре тёплой воды. Тщательно размешайте до полного растворения гранул. Нанесите полученный раствор непосредственно на пятно, можно использовать пульверизатор или чистую губку.

Оставьте средство действовать всего на 5–7 минут. Затем промокните обработанное место сухим бумажным полотенцем, чтобы впитать грязь и остатки влаги. Завершите процесс, протерев это место чистой влажной тряпкой. Пятно исчезнет, не оставив разводов даже на светлом ворсе.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
