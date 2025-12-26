Городовой / Полезное / Банные привычки красноармейцев шокировали Вермахт: только в СССР немцы поняли, что такое легкий пар
Банные привычки красноармейцев шокировали Вермахт: только в СССР немцы поняли, что такое легкий пар

Опубликовано: 26 декабря 2025 13:54
Банные привычки красноармейцев шокировали Вермахт: только в СССР немцы поняли, что такое легкий пар
Фото: Городовой.ру

Париться по черному у них не принято.

Солдаты вермахта, вторгшиеся в СССР с мыслью о «неполноценных» русских, получили культурный шок. Вместо грязи они обнаружили красноармейцев-чистюль, фанатично следящих за гигиеной. Немецкие блиндажи кишели вшами, а советские солдаты даже на фронте регулярно посещали баню.

Этот ритуал вызывал у немцев изумление. Вид того, как русские терпели ужасающий жар, хлестали друг друга вениками, а затем выбегали на мороз, казался им диким и варварским. Ефрейтор Вальтер Опперман описывал это как «языческий обряд выживания».

Однако шок быстро сменился прагматизмом. Столкнувшись с эпидемиями тифа, немецкое командование оценило эффективность бани как средства борьбы с вшивостью. С 1942 года в немецких частях стали массово строить полевые бани по русскому образцу. Лейтенант Эверт Готтфрид признавал, что его подразделение научилось мыться именно у русских.

Так русская баня, изначально поразившая захватчиков, стала их спасительным «оружием» против болезней и грязи восточного фронта.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
