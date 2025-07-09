77 метров бетона и стекла: где искать «Башню Саурона» в Петербурге

Здание на Тихорецком проспекте в Петербурге всегда вызывает вопросы и удивление у туристов. Его часто сравнивают с Башней Саурона из фильма «Властелин колец».

Не мистика, а наука: что это за здание?

Это не космический корабль, не звездолет и даже не портал в иное измерение. Это комплекс ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

Башню стали строить в 1973 году для Особого конструкторского бюро технической кибернетики, созданного на базе Ленинградского политехнического института.

Строительство заняло 16 лет.

Архитектура: 77 метров бетона и стекла

Здание построено в 1987 году по проекту архитекторов С. В. Савина и Б. И. Артюшина.

Архитектурная доминанта — башня-лаборатория для испытания космической техники.

Внутри она абсолютно полая, а в ее основании установлен манипулятор космического корабля «Буран», первого и последнего советского «Шаттла».

ЦНИИ РТК до сих пор является действующим институтом.

«Башня Сатаны»: взгляд со стороны

Как пишет sobaka.ru, американское издание Business Insider составило рейтинг наиболее абсурдных зданий советской архитектуры.

Единственное здание в России, попавшее в список — башня-лаборатория ЦНИИ робототехники и технической кибернетики в Петербурге, которую авторы назвали напоминающей «башню Сатаны». За необычную архитектуру и устрашающий вид.