Бесплатный напиток обошёлся дорого: УФАС возбудило дело против ресторана в Петербурге за отказ предоставить газировку
Бесплатный напиток обошёлся дорого: УФАС возбудило дело против ресторана в Петербурге за отказ предоставить газировку

Опубликовано: 28 октября 2025 15:30
Global Look Press / YAROCKY_RUSLAN

Ведомство выяснит, имели ли основания отказать жителю Санкт-Петербурга во втором напитке.

Петербургское управление антимонопольной службы открыло дело против «Бургер Кинга» после жалобы посетителя одного из ресторанов. Гражданин обратил внимание на объявление у кассы о бесплатном втором напитке, но при попытке воспользоваться предложением получил отказ по причине наличия скрытых условий.

Он обратился с заявлением в антимонопольное ведомство.

В пресс-службе управления подчеркнули:

«Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации. В том числе, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы»,

— отметили представители ведомства.

Дело было возбуждено в отношении компании «Бургер Рус» по признакам нарушения законодательства о рекламе. Служба намерена выяснить все обстоятельства и дать оценку правомерности отказа в предоставлении бесплатного напитка жителю города на Неве.

Проверка должна установить, были ли действия ресторана соответствующими закону.

Ранее антимонопольная служба также обратила внимание на деятельность крупного сервиса доставки, открыв по нему отдельное производство в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
