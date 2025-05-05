Крепость Орешек открывает сезон: что интересного можно будет увидеть петербуржцам

Крепость Орешек в Шлиссельбурге открыла двери для туристов, предложив насыщенную программу мероприятий на весь сезон. Посетителей ждут выставки, фестивали и новый маршрут, позволяющий по-новому взглянуть на историю этого уникального места. Сезон 2025 года посвящен знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая — День открытых дверей и «Почта Победы»

Как указано на сайте Госдударственного музея истории, 9 мая вход в крепость будет свободным для всех. Это исключительная возможность побывать в месте, где происходили важные события Великой Отечественной войны, почувствовать атмосферу того времени и отдать дань памяти героям.

На территории крепости будет работать «Почта Победы», где каждый сможет отправить открытку в любую точку страны.

Мероприятия, посвященные 80-летию Победы

В рамках празднования 80-летия Победы планируется ряд мероприятий:

9 мая — «Вахта памяти». Церемония спуска венков на воду в память о погибших защитниках Орешка, возложение цветов к Мемориальному комплексу, посвященному защитникам крепости в 1941-1943 годах.

10 мая — фестиваль «Подвиг. У нас Победа!». Экскурсионная программа с интерактивом, мастер-классы, тематическая фотозона.

7 июня — фестиваль «Героический гарнизон». Реконструкция обороны крепости в годы Великой Отечественной войны.

Фестивальный календарь крепости Орешек

Помимо мероприятий, посвященных Победе, в крепости Орешек пройдут и другие фестивали:

26 июля — фестиваль «Остров Буян».

6-7 сентября — «День крепости».

Стоимость билетов и период работы

Крепость будет принимать посетителей до 30 октября, до закрытия навигации. Стоимость билета для взрослого составляет 350 рублей, для студентов и пенсионеров — 200 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно. Вход 9 мая бесплатный для всех.

Дата Мероприятие/Акция Описание Стоимость входа Дополнительная информация 9 мая 2025 День открытых дверей Бесплатный вход для всех посетителей Бесплатно Переправа на пароме платная 9 мая 2025 «Почта Победы» Возможность отправить открытку в любую точку России Бесплатно Специальная площадка на территории крепости 9 мая 2025 «Вахта памяти» Церемония возложения венков и цветов, спуск венков на воду в память защитникам крепости Бесплатно Мемориальный комплекс защитникам 1941-1943 гг. 10 мая 2025 Фестиваль «Подвиг. У нас Победа!» Экскурсии с интерактивом, мастер-классы, тематическая фотозона По обычным билетам 7 июня 2025 Фестиваль «Героический гарнизон» Реконструкция обороны крепости в годы ВОВ По обычным билетам Командно-патриотическая игра 26 июля 2025 Фестиваль «Остров Буян» Фестиваль исторической реконструкции По обычным билетам 6-7 сентября «День крепости» Традиционный фестиваль крепости Орешек По обычным билетам 26 апреля – 30 октября 2025 Экскурсионный сезон Посещение крепости, новые маршруты по истории от средневековья до современности Взрослые - 350 руб. Студенты, пенсионеры - 200 руб., дети до 7 лет - бесплатно Весь сезон Сувенирная лавка и кафе Возможность приобрести памятные сувениры и поесть По желанию

Новый взгляд на историю

В этом году планируется запуск нового экскурсионного маршрута, который позволит посетителям по-новому взглянуть на историю крепости Орешек. Он будет охватывать разные исторические эпохи, от средневековья до современности, рассказывая о ключевых событиях, происходивших в этих стенах.

Орешек: место силы и памяти

Крепость Орешек — это не просто исторический памятник, это место, пропитанное духом истории, место силы и памяти. Здесь переплетаются события разных эпох, оставляя неизгладимый след в сердцах посетителей.

До крепости Орешек можно добраться на пароме от Шлиссельбурга. Расписание паромов следует уточнять на официальном сайте музея-заповедника. Также можно добраться на автомобиле до Шлиссельбурга, а затем до причала, откуда отправляются паромы.

Дополнительная информация

На территории крепости действует сувенирная лавка, где можно приобрести подарки на память о поездке. В ближайших кафе и ресторанах можно пообедать или поужинать. Перед поездкой рекомендуется заранее забронировать билеты, особенно в пиковые дни.

Сезон 2025 года в крепости Орешек обещает стать особенно ярким и запоминающимся. Программа мероприятий будет богата и разнообразна, позволяя посетителям погрузиться в историю этого знаменитого места и провести время с пользой и интересом.