Крепость Орешек открывает сезон: что интересного можно будет увидеть петербуржцам

Крепость Орешек в Шлиссельбурге открыла двери для туристов, предложив насыщенную программу мероприятий на весь сезон. Посетителей ждут выставки, фестивали и новый маршрут, позволяющий по-новому взглянуть на историю этого уникального места. Сезон 2025 года посвящен знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая — День открытых дверей и «Почта Победы»
Как указано на сайте Госдударственного музея истории, 9 мая вход в крепость будет свободным для всех. Это исключительная возможность побывать в месте, где происходили важные события Великой Отечественной войны, почувствовать атмосферу того времени и отдать дань памяти героям.
На территории крепости будет работать «Почта Победы», где каждый сможет отправить открытку в любую точку страны.
Мероприятия, посвященные 80-летию Победы
В рамках празднования 80-летия Победы планируется ряд мероприятий:
- 9 мая — «Вахта памяти». Церемония спуска венков на воду в память о погибших защитниках Орешка, возложение цветов к Мемориальному комплексу, посвященному защитникам крепости в 1941-1943 годах.
- 10 мая — фестиваль «Подвиг. У нас Победа!». Экскурсионная программа с интерактивом, мастер-классы, тематическая фотозона.
- 7 июня — фестиваль «Героический гарнизон». Реконструкция обороны крепости в годы Великой Отечественной войны.
Фестивальный календарь крепости Орешек
Помимо мероприятий, посвященных Победе, в крепости Орешек пройдут и другие фестивали:
- 26 июля — фестиваль «Остров Буян».
- 6-7 сентября — «День крепости».
Стоимость билетов и период работы
Крепость будет принимать посетителей до 30 октября, до закрытия навигации. Стоимость билета для взрослого составляет 350 рублей, для студентов и пенсионеров — 200 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно. Вход 9 мая бесплатный для всех.
|Дата
|Мероприятие/Акция
|Описание
|Стоимость входа
|Дополнительная информация
|9 мая 2025
|День открытых дверей
|Бесплатный вход для всех посетителей
|Бесплатно
|Переправа на пароме платная
|9 мая 2025
|«Почта Победы»
|Возможность отправить открытку в любую точку России
|Бесплатно
|Специальная площадка на территории крепости
|9 мая 2025
|«Вахта памяти»
|Церемония возложения венков и цветов, спуск венков на воду в память защитникам крепости
|Бесплатно
|Мемориальный комплекс защитникам 1941-1943 гг.
|10 мая 2025
|Фестиваль «Подвиг. У нас Победа!»
|Экскурсии с интерактивом, мастер-классы, тематическая фотозона
|По обычным билетам
|7 июня 2025
|Фестиваль «Героический гарнизон»
|Реконструкция обороны крепости в годы ВОВ
|По обычным билетам
|Командно-патриотическая игра
|26 июля 2025
|Фестиваль «Остров Буян»
|Фестиваль исторической реконструкции
|По обычным билетам
|6-7 сентября
|«День крепости»
|Традиционный фестиваль крепости Орешек
|По обычным билетам
|26 апреля – 30 октября 2025
|Экскурсионный сезон
|Посещение крепости, новые маршруты по истории от средневековья до современности
|Взрослые - 350 руб.
|Студенты, пенсионеры - 200 руб., дети до 7 лет - бесплатно
|Весь сезон
|Сувенирная лавка и кафе
|Возможность приобрести памятные сувениры и поесть
|По желанию
Новый взгляд на историю
В этом году планируется запуск нового экскурсионного маршрута, который позволит посетителям по-новому взглянуть на историю крепости Орешек. Он будет охватывать разные исторические эпохи, от средневековья до современности, рассказывая о ключевых событиях, происходивших в этих стенах.
Орешек: место силы и памяти
Крепость Орешек — это не просто исторический памятник, это место, пропитанное духом истории, место силы и памяти. Здесь переплетаются события разных эпох, оставляя неизгладимый след в сердцах посетителей.
До крепости Орешек можно добраться на пароме от Шлиссельбурга. Расписание паромов следует уточнять на официальном сайте музея-заповедника. Также можно добраться на автомобиле до Шлиссельбурга, а затем до причала, откуда отправляются паромы.
Дополнительная информация
На территории крепости действует сувенирная лавка, где можно приобрести подарки на память о поездке. В ближайших кафе и ресторанах можно пообедать или поужинать. Перед поездкой рекомендуется заранее забронировать билеты, особенно в пиковые дни.
Сезон 2025 года в крепости Орешек обещает стать особенно ярким и запоминающимся. Программа мероприятий будет богата и разнообразна, позволяя посетителям погрузиться в историю этого знаменитого места и провести время с пользой и интересом.