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Без бабки с пистолетом: что за таинственный Дед Пихто, и почему о нем никто не знает

Опубликовано: 28 мая 2025 13:32
Дед Пихто
Без бабки с пистолетом: что за таинственный Дед Пихто, и почему о нем никто не знает
Фото: Городовой.ру

Персонаж народного фольклора из детства.

Фраза «Кто? — Дед Пихто!» знакома многим с детства. Её обычно произносили в ответ на глупый или назойливый вопрос, не задумываясь, откуда она взялась и что вообще означает.

Но на самом деле у этого персонажа есть своя история, пусть и запутанная.

Народная шутка, ставшая фольклором

По словам филологов, в письменных источниках образ Деда Пихто появился только в середине XX века. Например, он упоминается в повести Виктора Авдеева «У нас во дворе» (1940 год).

Однако раньше, чем попасть на страницы книг, персонаж уже давно жил в устной речи. Изначально он не был личностью — это просто рифма к вопросу «Кто?», своеобразная шутка, способ уйти от разговора.

Таинственный старик без прошлого

Пытаться представить Деда Пихто как конкретного человека — дело неблагодарное. Это не реальный герой, а скорее «фантом», не имеющий конкретного лица или истории.

Писатели, пытаясь осмыслить его образ, часто изображают его как потерянного старика, не помнящего, кто он, откуда и зачем пришёл. Такой персонаж появляется, например, у автора В.А. Киршина — как образ заблудшей души.

Северный дух или зимний волшебник?

Есть версия, что Дед Пихто — это переосмысленный образ Деда Мороза. Его имя якобы связано со словом «пихта», а значит, и с новогодней символикой. Некоторые даже называют его лесным духом, который охраняет деревья в сибирской тайге и присматривает за животными. Похож на доброго лешего или хранителя природы.

Участник древнего ритуала?

Некоторые учёные высказывают смелую гипотезу: фраза «Кто? — Дед Пихто!» могла быть частью старинного заклинания или оберега. Как, например, восклицание «Чур меня!», в котором до сих пор слышится отголосок языческой культуры.

Кто бы ни скрывался за этим именем — сказочный дедушка, фольклорный дух или просто удачная рифма, — Дед Пихто стал частью нашей культуры. И пусть он остаётся загадкой, именно в этом, возможно, и кроется его сила.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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