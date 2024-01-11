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Без батареи и фена: вот как быстро высушить вещи после стирки зимой

Без батареи и фена: вот как быстро высушить вещи после стирки зимой
Как ускорить сушку постиранных вещей

Есть один эффективный способ.

Зимой сушка одежды может занимать больше времени. И если нужно высушить вещь побыстрее, не стоит класть ее на батарею или хвататься за фен. Есть более эффективный способ. Вам понадобится махровое полотенце.

Разложите мокрую одежду на гладильной доске, накройте ее полотенцем, а затем прогладьте утюгом. Тепло от прибора поспособствует равномерному высыханию, а полотенце будет впитывать излишки влаги, защищая ткань от повреждения.

После процедуры развесьте изделия в хорошо проветриваемом помещении вблизи батареи. Можно включить вентилятор, чтобы ускорить процесс, отмечает портал Express.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Дом Советы Лайфхак
11 января 2024 08:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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