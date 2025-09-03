От болота до казны: что на самом деле означает название Мытнинской улицы

Эта улица прошла путь от болота до казны, а ее название до сих пор ошибочно связывают с мытьем.

В Центральном районе Петербурга есть улица, чье имя звучит обманчиво просто — Мытнинская.

Но за этим названием скрывается история о том, как дикая, заболоченная окраина превратилась в важный экономический узел, а древнерусское слово навсегда закрепилось на карте имперской столицы.

Из грязи в коммерсанты

Изначально улица носила куда более прозаичное и честное имя — Болотная.

В XVIII и начале XIX века это название без прикрас описывало окружающий пейзаж.

Город еще не успел полностью поглотить и осушить эти земли, и ландшафт напоминал о том, на какой почве был построен Петербург.

Все изменилось в 1836 году. Город рос, болота уступали место кварталам, и улица получила новое, более респектабельное имя — Мытнинская.

Причиной переименования стало соседство с Мытным двором — таможенным комплексом, где собирали пошлины с товаров. Сегодня это историческое здание находится на проспекте Бакунина, 6.

"Мыт" — это не про чистоту

Самое интересное в этой истории — лингвистическая ловушка, в которую попадают многие. Название "Мытнинская" не имеет ничего общего с глаголом "мыть". Оно происходит от древнего слова "мыт" (или "мыто").

Так на Руси называли пошлину, налог или сбор, который взимали за провоз товаров, проезд по мостам или дорогам. Мытный двор был, по сути, таможней, а люди, собиравшие мыт, — мытниками.

Таким образом, переименование улицы из Болотной в Мытнинскую — это не просто смена вывески.

Это символ эволюции самого города: от неосвоенной, дикой территории к упорядоченному пространству, где кипит торговля и работает государственная казна.

И название улицы служит об этом молчаливым напоминанием.