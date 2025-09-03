Городовой / Общество / Терминал в метро, две столицы и 2 часа в пути: новый поезд для ВСМ Москва-Петербург уже в пути
Терминал в метро, две столицы и 2 часа в пути: новый поезд для ВСМ Москва-Петербург уже в пути

Высокоскоростная магистраль разгрузит дороги и авиасообщение. В поезде будут вагоны разных классов — от эконома до первого.

На заводе «Уральские локомотивы» началась сварка первого кузова поезда, который станет сердцем самой скоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Поезд будет состоять из восьми вагонов и сможет переместить до 460 пассажиров.

Максимальная скорость нового поезда — до 400 км/ч, что позволяет сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут, пишет КП.

В 2027 году запланированы первые испытания поезда.

Новый вокзал

Для этого поезда в Петербурге строится современный терминал, который будет интегрирован с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».

Его расположение около Московского вокзала позволяет легко пересаживаться на другой транспорт.

Юлия Аликова
Общество
