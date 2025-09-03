Терминал в метро, две столицы и 2 часа в пути: новый поезд для ВСМ Москва-Петербург уже в пути

Новости по теме

«Сапсан-2» или «Луч»: какое название дадут первому российскому поезду между Москвой и Петербургом со скоростью 400 км/ч

Перейти

Секретный вагоны за 200 миллионов: какие поезда появятся на новых станциях «оранжевой» линии метро в Петербурге

Перейти

Московский вокзал: почему он является точной копией Ленинградского вокзала в Москве?

Перейти

Лицо или голос: купить билет и сесть в вагон поезда с сентября 2025 года станет легче

Перейти

Скорость растет, а «Сапсан» остается: куда поедут знаменитые поезда после открытия ВСМ

Перейти