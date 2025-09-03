Городовой / Город / Гипотетическая ветка метро: как «Сосновка» начинает вырисовываться на карте Петербурга
Гипотетическая ветка метро: как «Сосновка» начинает вырисовываться на карте Петербурга

Опубликовано: 3 сентября 2025 20:02
Метро Сосновка в Петербурге
Гипотетическая ветка метро: как «Сосновка» начинает вырисовываться на карте Петербурга
Городовой ру

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга согласовала высоту застройки для будущей станции метро «Сосновка», что является важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры города.

Согласно данным протокола ведомства, для участка, где планируется станция метро «Сосновка», установлена высота застройки в 20–23 метра.

Ранее в проекте правил землепользования и застройки для этой территории значилась высота 0 метров.

Гипотетическая ветка метро: первые шаги к реализации

Станция «Сосновка» является частью предполагаемого ответвления от красной линии метро, которое должно пойти от станции «Политехническая» на север. За ней планируется строительство станций «Проспект Культуры» и «Бугры».

Как пишет "Фонтанка", однако, по этому проекту очень давно нет никаких новостей.

Автор:
Ксения Пронина
Город
