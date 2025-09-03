Гипотетическая ветка метро: как «Сосновка» начинает вырисовываться на карте Петербурга

Согласно данным протокола ведомства, для участка, где планируется станция метро «Сосновка», установлена высота застройки в 20–23 метра.
Ранее в проекте правил землепользования и застройки для этой территории значилась высота 0 метров.
Гипотетическая ветка метро: первые шаги к реализации
Станция «Сосновка» является частью предполагаемого ответвления от красной линии метро, которое должно пойти от станции «Политехническая» на север. За ней планируется строительство станций «Проспект Культуры» и «Бугры».
Как пишет "Фонтанка", однако, по этому проекту очень давно нет никаких новостей.