Медицинская помощь для приезжих в Петербурге: куда обращаться в случае ЧП

Хотя никто не хочет думать о болезнях во время путешествия, быть подготовленным — это залог спокойствия и безопасности.

Санкт-Петербург — город, который очаровывает своей красотой и историей. Путешествуя по Северной столице, каждый надеется на беззаботное и приятное времяпрепровождение.

Однако непредвиденные ситуации со здоровьем могут случиться в любой момент.

Знание того, куда обращаться и как действовать в случае необходимости медицинской помощи, поможет избежать паники и обеспечит ваше спокойствие.

Самое важное: медицинская страховка

Прежде всего, перед поездкой в Россию, убедитесь, что у вас есть действующая медицинская страховка, покрывающая экстренные случаи и лечение за рубежом.

Для иностранных граждан без российской страховки (ОМС) все медицинские услуги, за исключением действительно экстренной помощи, будут платными.

Сохраните номер горячей линии вашей страховой компании и номер полиса в легкодоступном месте (лучше распечатать и сохранить на телефоне).

В случае неотложной помощи (экстренные ситуации):

Если вы столкнулись с угрожающим жизни состоянием (потеря сознания, сильная боль в груди, подозрение на инсульт/инфаркт, серьезные травмы, ДТП):

Звоните в скорую помощь:

103 — прямой номер скорой помощи (с мобильного телефона).

112 — единый номер экстренных служб (с мобильного телефона), работает круглосуточно. Операторы 112 переключат вас на нужную службу.

Действия до приезда скорой:

Оставайтесь на месте.

По возможности, обеспечьте пострадавшему покой.

Следуйте инструкциям оператора.

Куда обращаться при менее серьезных проблемах (но требуется врач):

Если ситуация не угрожает жизни, но требует консультации врача (повышенная температура, простуда, небольшая травма, аллергическая реакция):

Свяжитесь со своей страховой компанией:

Это первый и самый важный шаг. Диспетчер страховой компании даст вам инструкцию, куда ехать, вызовет врача или организует запись в подходящую клинику. Они также возьмут на себя вопросы оплаты.

Страховые компании обычно работают с определенными частными клиниками, где выше вероятность найти англоговорящий персонал.

Частные клиники (оптимальный вариант для иностранцев):

В Петербурге есть множество частных медицинских центров. Они предлагают более высокий уровень комфорта, отсутствие очередей и, как правило, более квалифицированный персонал, часть которого может говорить на английском языке Государственные больницы / Поликлиники:

Поликлиники: Это районные амбулаторные учреждения для планового приема. Для иностранцев без ОМС посещение поликлиники крайне затруднительно из-за длительности записи, очередей и отсутствия англоговорящего персонала. Использовать их стоит только в случае, если вам дали четкие инструкции от страховой или посольства.

Больницы: В случае экстренной госпитализации скорая помощь доставит вас в дежурную государственную больницу. Здесь вам окажут необходимую помощь. Без страховки и без направления от страховой последующее лечение будет платным. В государственных больницах редко встречается персонал, говорящий на иностранных языках, поэтому готовьтесь к языковому барьеру.

Языковой барьер: как быть?

Языковой барьер — один из самых больших вызовов для иностранцев.

Приложения-переводчики: установите на телефон оффлайн-переводчик (например, Google Translate или Яндекс.Переводчик) с русским языком.

Сотрудники отеля/гид: ваш отель может помочь вам с вызовом скорой помощи или врача, а также с переводом.

Русскоговорящие друзья или знакомые: если есть, обратитесь к ним за помощью.

Важные советы для вашего спокойствия