40 кампусов мирового уровня: как преобразится высшее образование в России

Опубликовано: 3 сентября 2025 19:31
Кампус в Баумана
40 кампусов мирового уровня: как преобразится высшее образование в России
globallookpress/Belkin Alexey

Первый кампус мирового уровня для МГТУ им. Н. Э. Баумана уже был полностью введен в эксплуатацию в 2024 году.

В российских регионах развернется строительство 40 университетских кампусов мирового уровня, призванных усилить позиции высшего образования.

25 кампусов за шесть лет

До 2036 года планируется реализовать 40 проектов, а в ближайшие шесть лет — ввести в эксплуатацию 25 кампусов. Объем инвестиций в эти проекты превысит 734 миллиарда рублей.

Как пишет ura.news, наибольшие вложения до 2030 года ожидаются в Приволжском, Дальневосточном и Центральном федеральных округах, где будет создано 15 кампусов.

Повышение качеста жизни

Реализация проектов направлена на повышение привлекательности высшего образования, усиление научно-исследовательских возможностей и укрепление технологического суверенитета страны.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
