40 кампусов мирового уровня: как преобразится высшее образование в России

В российских регионах развернется строительство 40 университетских кампусов мирового уровня, призванных усилить позиции высшего образования.
25 кампусов за шесть лет
До 2036 года планируется реализовать 40 проектов, а в ближайшие шесть лет — ввести в эксплуатацию 25 кампусов. Объем инвестиций в эти проекты превысит 734 миллиарда рублей.
Как пишет ura.news, наибольшие вложения до 2030 года ожидаются в Приволжском, Дальневосточном и Центральном федеральных округах, где будет создано 15 кампусов.
Повышение качеста жизни
Реализация проектов направлена на повышение привлекательности высшего образования, усиление научно-исследовательских возможностей и укрепление технологического суверенитета страны.