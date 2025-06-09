«Без сахара», но с ворохом проблем: как нас обманывают продавцы мороженого

В жару рука так и тянется к заветному мороженому с надписью «БЕЗ САХАРА». Кажется, вот он — идеальный десерт: и свежесть, и сладость, и никакого вреда для фигуры.

Увы, реальность не так привлекательна, как упаковка. Часто под маской «полезного продукта» скрывается калорийная ловушка, которая способна не только испортить диету, но и навредить здоровью.

Почему «без сахара» — не всегда хорошо

Когда на упаковке гордо красуется надпись «без сахара», это не значит, что продукт безопасен, отмечает диетолог Зарифа Романова. Да, в нём нет обычной сахарозы. Но вместо неё туда добавляют не менее опасные вещества — фруктозу, мальтит, сорбит, сукралозу. Их имена звучат вроде бы научно и безобидно, но за каждым скрывается подвох.

Фруктоза, например, давно известна диетологам как коварный «вредитель». Она не питает клетки, как глюкоза, а отправляется прямиком в печень, где превращается в жир. Итог: ожирение печени, инсулинорезистентность и никакого чувства сытости — захочется ещё, и ещё.

Мальтит и сорбит — тоже не подарок. Эти заменители сахара обладают высокой калорийностью, быстро повышают уровень глюкозы в крови и могут даже вызвать расстройство кишечника. А сукралоза — синтетический подсластитель с нулевой калорийностью — при термической обработке превращается в потенциально токсичные соединения. Научные споры вокруг неё не утихают до сих пор.

Что получается на выходе

Производитель вроде бы формально прав — сахарозы нет. Но по сути вместо одной молекулы сахара вы получаете сразу несколько других — не менее сладких, но более опасных. Итог — калорий больше, вреда больше, а покупатель по-прежнему уверен, что ест «диетический» продукт.

Можно ли есть мороженое на диете?

Можно. Но с умом. Есть действительно достойные варианты — например, пломбир без сахара от Самоката, протеиновое мороженое от «ВкусВилл» или «Коровка из Кореновки». Главное — внимательно читать состав, а не только яркие надписи на обёртке. И помнить: не всё, что «без сахара», автоматически полезно.