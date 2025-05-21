Болото-болотом, но стоят очереди: туристы стали выбирать отдых в Ленобласти — экотропы им милее Эрмитажа

«Всё своё ношу с собой» — эта фраза как нельзя лучше подходит к современному путешественнику. Особенно если его путь лежит не к залам с Рафаэлями и Рембрандтами, а к мхам, клюкве и доскам, проложенным прямо по торфяникам.

И это не шутка. Болота и экотропы Петербурга всерьёз конкурируют с Эрмитажем — не по количеству полотен, но по уровню впечатлений. Не верите? Попробуйте выстоять очередь в дождливый день в Сестрорецкое болото и не влюбиться.

Сестрорецкое болото — мостики в никуда и обратно

Начать стоит с главного хита — экотропы в Сестрорецком болоте. Тут тебе и деревянный настил, как в скандинавских фильмах, и ощущение, что шаг в сторону — и ты в унесённых клюквой.

Тропа всего 3,5 км, но успевает провести через сосны, багульник, участки с морошкой и редкими птицами. Влажно, местами пустынно, но красиво так, что любой гость Северной столицы на обратной дороге молча меняет аватарку на фоне мха. Эрмитаж после такого — как поездка в офис.

Комаровский берег — для тех, кто хочет слияния с природой, но на комфортных условиях

Мостики, беседки, таблички, ручьи — почти spa, но для души. Тут не заблудишься, не промокнешь и не останешься без фото с муравейником. Ландшафт мягкий: еловый лес перетекает в песчаные дюны, Финский залив где-то поблизости шумит — всё красиво, чисто и с городом рядом.

Линдуловская роща — лиственничный шедевр, который жаль рубить

Здесь каждый второй чувствует себя хотя бы временно императором. Высоченные лиственницы, тень, холодная река Рощинка, редкие растения. Это почти как стоять у картины Айвазовского, только она дышит и пахнет.

Тропа Хо Ши Мина — для тех, кто любит ужастики

12 км леса, болот, брёвен, подвесных мостов и абсолютной тишины. Никакой мистики, но зато каждый второй камень — как из «Сталкера».

Западный Котлин — экотропа для тех, кто хочет всё и сразу, но за полчаса

1,5 км, виды на залив, вышка, на которую можно залезть, пляж с кайтерами — лайтовая прогулка с приятным антуражем. Хорошо для родителей с детьми, для тех, кто «больше 2 км — не моя тема» и для всех, кто хочет красивые фото с минимальной физической нагрузкой.

Токсовские высоты — Петербургские горки

Хвойный лес, округлые песчаные холмы, тишина и шорох велосипедов. Приятное бездорожье летом и лыжный драйв зимой. Для тех, кто хочет поехать за город и вернуться с ощущением, что он на выходных пересёк Карелию — это то самое место.

Так кто же выигрывает — Эрмитаж или болото?

Ответ прост: выигрывает тот, кто сочетает. Сегодня ты вглядываешься в мазки Тициана, а завтра — в капли росы на лиственнице. И то, и другое — искусство. Только одно — на холсте, другое — прямо под ногами. А Петербург хорош тем, что и то и другое можно увидеть за один уикенд.