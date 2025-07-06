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«Я обалдела, когда цену услышала»: в Сети раскрыли новый обман туристов в Петергофе

Опубликовано: 6 июля 2025 23:33
мороженое
«Я обалдела, когда цену услышала»: в Сети раскрыли новый обман туристов в Петергофе
Фото: Городовой.ру

Будьте бдительны, или лишитесь пары тысяч.

Очередной летний обман в туристических местах — на этот раз под раздачу попали продавцы мороженого в Петергофе. Блогер с Telegram-канала «Вера в курсе» поделилась фото трёх вполне обычных рожков: два с одним шариком, один — с двумя и топингом в виде мармеладных мишек.

И задала простой вопрос: «Сколько, по вашему мнению, мы заплатили за это мороженое в Петергофе?»

Ответ — 3500 рублей. И это не опечатка.

«Я обалдела, когда цену услышала. Учитесь на моих ошибках».

Стоимость изначально указана не за шарик, а за граммы. Причём не за 100 грамм, как это обычно бывает, а за 50. Естественно, накладывают щедро, чтобы вышло побольше. И под конец — сумма, от которой кружится голова, — рассказывает девушка.

Мороженое оказалось «вполне обычным». Не провансальским, не крафтовым. За 3500 — вполне заурядный вкус.

Этот случай — не единичный. В соцсетях уже не первый раз появляются жалобы на «граммовый» трюк с мороженым в популярных туристических зонах Петербурга и пригородов. Цена вроде указана — но кто же всматривается?

Аналогично люди жалуются на хот-доги. Сперва озвучивают стоимость сосиски с булочкой, а все допы приплюсовывают уже после того, как собирают блюдо.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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