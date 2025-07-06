Не накалывать, не откусывать: петербуржцы едят хлеб только по этикету

Хотите выглядеть прилично в заведении? Тогда мотайте на ус.

В этикете есть чёткие правила насчет употребления хлеба. И да, откусывать — дурной тон. Хлеб — всему голова, а значит и манеры должны быть царские.

Первое правило: хлеб не режут, его ломают.

В идеале — на маленькие кусочки, ровно на один укус. А ещё лучше — берут в левую руку (правая остаётся свободной), спокойно отламывают и не крошат его в суп, как в столовке.

Не знаешь, как взять — просто не бери руками. Если перед вами общая корзинка — никакого прощупывания буханок в поисках «самого свежего». Вилкой хлеб не колем и лучше взять аккуратно один кусочек.

А что делать с маслом?

Берёте масло специальным ножом (он сервируется вместе с хлебом), переносите на свою хлебную тарелку, и уже оттуда — мажете каждый кусочек по очереди. Не надо сразу делать бутерброд на целую булку.

И самое важное: не накрывайтесь полотенцем.

На фуршетах или шведских столах свежий хлеб часто лежит под салфеткой. Достаем культурно: отогнули край, придержали тканью и — отщипнули кусочек, не трогая всё остальное.

А вы как едите хлеб? Признавайтесь: отламываете или откусываете?