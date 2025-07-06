Треска и цветочек: чем в бистро «Сапсана» кормят за 8300 рублей в 2025-м

Туристы провели тест, и вот чем их потчевали.

Питер — по-прежнему хорошая идея, особенно на июньские. Даже если за билет ты вываливаешь как за самолёт до Европы.

А если это билет в вагон-бистро за 8300 рублей, то у тебя в придачу будет встроенный депозит на питание — целых 2350 ₽, которые ты должен освоить по меню.

На первый взгляд — всё вкусно и с претензией: тут и лосось-гриль, и татарский пирог с уткой, и даже нюрнбергские колбаски. Есть и супы, и салаты, и десерты, и бокал вина в придачу.

Правда, никакой «Париж-Брест» с заварным кремом тебе не принесут на фарфоровой тарелке — всё в контейнерах, вилка одноразовая, а бокал для вина пластиковый. Только живой цветочек в вазочке остался как напоминание о романтике поездов.

Что по вкусу? Средне. Не «вау», но и не «ужас», отмечают люди на Дзене. Из примечательного — треска с картофельным пюре и сливочным соусом. Вкусно, хоть и порция смехотворно мала.

А вот креветки-темпура оказались не очень: они либо мутанты, либо в панировке толще варежек. Соус — приторный.

Атмосфера в вагоне тоже влияет. Столики на четверых, хочешь-не хочешь — сидишь с незнакомцами.

Вывод: ехать можно, если не ради еды — то ради дороги и настроения. А дальше будет вкуснее — обещано.