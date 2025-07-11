Борщ как секретное оружие: почему ЦРУ интересовалось советским супом

В середине XX века, в разгар холодной войны, казалось бы, обычный рецепт советского армейского борща стал настоящим секретным документом для американских спецслужб.

Как такое могло случиться и зачем ЦРУ понадобился рецепт простого супа?

Борщ — не просто суп, а часть военной стратегии

В 1956 году американские разведчики получили доступ к армейской методичке для поваров Красной армии, где был подробно описан рецепт борща на 500 человек — примерно батальон.

Впечатляет масштаб: 50 кг капусты, 50 кг свеклы, 75 кг картофеля, 7,5 кг моркови, 5 кг лука и мясной бульон.

Свекла тушилась с маслом, бульоном и томатной пастой, для сохранения цвета добавлялся уксус. Лук и морковь пассеровались отдельно, затем все соединялось, а в конце добавлялась поджаренная мука, соль, перец и лавровый лист.

Борщ должен был настояться под крышкой около 15 минут — все четко и по армейскому регламенту.

Почему рецепт стал секретным?

На первый взгляд, что может быть секретного в рецепте супа, который готовят миллионы? Но для ЦРУ это был не просто кулинарный интерес. Питание солдат напрямую влияет на их боеспособность и выносливость.

Зная точный состав и количество ингредиентов, американские аналитики могли оценить, насколько хорошо и калорийно кормят советских военных, пишет Life.ru.

Это позволяло делать выводы о моральном и физическом состоянии войск.

Кроме того, знание армейского рациона помогало планировать экономические и военные стратегии.

Например, если бы в случае конфликта США решили подорвать сельское хозяйство СССР, то понимание, какие продукты наиболее важны для армии, стало бы ключевым фактором.

Свекла, капуста, картофель — продукты, которые легко поддаются уничтожению, и их нехватка могла серьезно ослабить питание солдат.

Как рецепт попал в руки американцев?

После Второй мировой войны разведка США активно изучала быт и жизнь советских военнослужащих.

В рамках одной из операций агенты ЦРУ сумели выкрасть армейские инструкции, включая методичку с рецептом борща. Документ был переведен и тщательно изучен, а затем засекречен.

Борщ — символ холодной войны

История с секретным рецептом борща — отличный пример того, как в эпоху противостояния сверхдержав даже повседневные вещи превращались в объекты шпионажа и анализа.

Борщ, который для многих — просто вкусный суп, для разведчиков стал элементом военной разведки.

Можно сказать, что в холодной войне не было мелочей: от космических технологий до рецептов в солдатских котелках.