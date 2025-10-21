«”Бу ла!” не спасет»: почему Китай может стать кошмаром для любителей не острой пищи

Китай — страна древней культуры, невероятных пейзажей и удивительных традиций. Однако, не всем путешественникам стоит торопиться покупать билеты. Некоторые особенности Китая могут превратить поездку в настоящее испытание.

В Китае сложно найти блюда без остроты — сушеный красный чили и сычуаньский перец здесь настоящие друзья кухни. Часто к еде подают соусы на основе перца и масла, делая вкус максимально жгучим.

Однако не всюду так горячо — например, в старой столице Сиане и провинции Шэньси традиции менее острые. А вот в Сычуани — сердце «жгучей» кухни — любителям мягкой пищи будет тяжело.

Главный хит — Хот-пот﻿ — блюдо, где ингредиенты варят в кипящем бульоне прямо за столом, а потом обмакивают в острые соусы.

Тем, кто не любит острую пищу или имеет противопоказания по здоровью, стоит заранее знать китайскую фразу «бу ла» — это «не острое».

Любителям необычной кухни

Китайцы не боятся редких и достаточно экзотичных продуктов — свиных мозгов, куриных лап, голов, ферментированных яиц и лягушек.

«Было страшно пробовать, но на удивление куриные лапы и головы вкусны, если их правильно приготовить», — делится впечатлениями путешественник.

На рынках встречаются и более экстремальные деликатесы, но их лучше обходить стороной, ведь для многих они слишком непривычны и вызывают опасения.

Единственный продукт, который вызвал недоумение — свиные мозги с обжигающим соусом, которые лучше попробовать один раз и больше не возвращаться.

Ценителям личного пространства

В Китае понятие личного пространства сильно отличается от привычного европейцам. Громкие разговоры на улице, близкое физическое расстояние, а порой и неприличные звуки — норма поведения.

«В больших городах ситуация лучше, а в провинции личные границы становятся практически невидимыми, а голоса громче», — вспоминает турист.

Не умеющим адаптироваться

Китай — страна, где почти все на китайском языке. Многие привычные приложения, включая популярные карты и сервисы доставки, заблокированы.

Чтобы не остаться без связи, необходимо скачать местные мессенджеры и карты — «иначе рискуешь потеряться в стране, где тебя не понимают».

В городах метро имеют английские надписи, а сотрудники вокзалов и аэропортов часто пользуются онлайн-переводчиками, но это не всегда облегчает коммуникацию.

«Спрашивать дорогу — это задача со звездочкой», — говорит турист.

Для удобства он выучил две фразы: «тимбудон» — «не понимаю» и «ылосы» — «Россия», чтобы китайцы поняли, что разговор пройдет тяжело.