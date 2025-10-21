«”Бу ла!” не спасет»: почему Китай может стать кошмаром для любителей не острой пищи

В Китае сложно найти блюда без остроты — сушеный красный чили и сычуаньский перец здесь настоящие друзья кухни. Часто к еде подают соусы на основе перца и масла, делая вкус максимально жгучим.
Однако не всюду так горячо — например, в старой столице Сиане и провинции Шэньси традиции менее острые. А вот в Сычуани — сердце «жгучей» кухни — любителям мягкой пищи будет тяжело.
Главный хит — Хот-пот — блюдо, где ингредиенты варят в кипящем бульоне прямо за столом, а потом обмакивают в острые соусы.
Тем, кто не любит острую пищу или имеет противопоказания по здоровью, стоит заранее знать китайскую фразу «бу ла» — это «не острое».
Любителям необычной кухни
Китайцы не боятся редких и достаточно экзотичных продуктов — свиных мозгов, куриных лап, голов, ферментированных яиц и лягушек.
«Было страшно пробовать, но на удивление куриные лапы и головы вкусны, если их правильно приготовить», — делится впечатлениями путешественник.
На рынках встречаются и более экстремальные деликатесы, но их лучше обходить стороной, ведь для многих они слишком непривычны и вызывают опасения.
Единственный продукт, который вызвал недоумение — свиные мозги с обжигающим соусом, которые лучше попробовать один раз и больше не возвращаться.
Ценителям личного пространства
В Китае понятие личного пространства сильно отличается от привычного европейцам. Громкие разговоры на улице, близкое физическое расстояние, а порой и неприличные звуки — норма поведения.
«В больших городах ситуация лучше, а в провинции личные границы становятся практически невидимыми, а голоса громче», — вспоминает турист.
Не умеющим адаптироваться
Китай — страна, где почти все на китайском языке. Многие привычные приложения, включая популярные карты и сервисы доставки, заблокированы.
Чтобы не остаться без связи, необходимо скачать местные мессенджеры и карты — «иначе рискуешь потеряться в стране, где тебя не понимают».
В городах метро имеют английские надписи, а сотрудники вокзалов и аэропортов часто пользуются онлайн-переводчиками, но это не всегда облегчает коммуникацию.
«Спрашивать дорогу — это задача со звездочкой», — говорит турист.
Для удобства он выучил две фразы: «тимбудон» — «не понимаю» и «ылосы» — «Россия», чтобы китайцы поняли, что разговор пройдет тяжело.