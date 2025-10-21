Соломенная подстилка и 3 слоя звукоизоляции: быт подследственных и каторжан в Петропавловской тюрьме

Петропавловская крепость с самого основания Петербурга служила не просто укреплением, а настоящей тюрьмой.

Внутри стен крепости для заключения «врагов империи» использовали казематы — большие помещения, расположенные в бастионах.

В каземате Трубецкого бастиона, держали царевича Алексея Петровича. Камеры изначально не были тюрьмой. Это была казарма и склад для артиллерии.

Но федеральная система обороны с бастионами и куртинами (стенами между ними) оказалась прекрасным местом для содержания политических заключённых.

Такие укрепления не давали врагу приблизиться к стенам, поэтому крепость превращалась в неприступный тюремный комплекс.

Известные узники и «Секретный дом»

На территории крепости в Алексеевском равелине появилось специальное здание — «Секретный дом». Здесь сидели известные фигуры: княжна Тараканова, часть декабристов, а также Николай Чернышевский.

Последний, будучи заключённым, написал знаменитую книгу «Что делать».

В 1870-х годах крепость превратилась в крупную политическую тюрьму. В 1872-м открыли новое двухэтажное здание, рассчитанное на 69 камер.

В них арестантов ожидали комнаты с деревянной мебелью, обоями и керосиновыми лампами. Но несмотря на «уют», одиночное заключение и постоянное наблюдение «давили» на людей.

Как содержали заключённых

Воспитание заключённых заключалось в психологическом давлении и полной изоляции. Узников привозили ночами, никому нельзя было знать о новых арестах.

Обои в камерах имели 3 слоя звукоизоляции, и общение было практически невозможно. За слишком сильное нарушение режима можно было попасть в карцер.

Различия между подследственными и каторжанами

Условия содержания сильно варьировались. Подследственные могли иметь личные вещи, получать передачи и даже читать.

Каторжане были в грубой тюремной одежде, без личных вещей, с очень скудным питанием и без свиданий. В камерах у них была соломенная подстилка вместо кровати, а единственная книга — Библия.

Первая прогулка разрешалась только через полгода.

Суровые меры и человеческие судьбы

Психологическая нагрузка была невероятной. Некоторые не выдерживали. Например, народница Мария Ветрова после допроса пыталась покончить с собой, осуществив поджог.

После этого керосиновые лампы заменили свечами. За всю историю царской тюрьмы через её стены прошло более двух тысяч человек.

Вера Фигнер — цареубийца

Одна из самых известных узниц — Вера Фигнер. В молодости она участвовала в революционной деятельности и координировала покушение на Александра II.

Она была арестована и провела в Петропавловской крепости почти два года. Во время заключения она даже изучала английский язык. Суд приговорил её к каторге, где она провела 20 лет в одиночной камере.

Что стало после революции

После 1917 года одиночные камеры перестали быть таковыми. Там содержали царских министров, террористов и участников Кронштадтского мятежа.

В 1924 году крепость превратили в музей — теперь каждый может увидеть это место и прочувствовать атмосферу места.