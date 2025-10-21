Соломенная подстилка и 3 слоя звукоизоляции: быт подследственных и каторжан в Петропавловской тюрьме

Петропавловская крепость с самого основания Петербурга служила не просто укреплением, а настоящей тюрьмой.
Внутри стен крепости для заключения «врагов империи» использовали казематы — большие помещения, расположенные в бастионах.
В каземате Трубецкого бастиона, держали царевича Алексея Петровича. Камеры изначально не были тюрьмой. Это была казарма и склад для артиллерии.
Но федеральная система обороны с бастионами и куртинами (стенами между ними) оказалась прекрасным местом для содержания политических заключённых.
Такие укрепления не давали врагу приблизиться к стенам, поэтому крепость превращалась в неприступный тюремный комплекс.
Известные узники и «Секретный дом»
На территории крепости в Алексеевском равелине появилось специальное здание — «Секретный дом». Здесь сидели известные фигуры: княжна Тараканова, часть декабристов, а также Николай Чернышевский.
Последний, будучи заключённым, написал знаменитую книгу «Что делать».
В 1870-х годах крепость превратилась в крупную политическую тюрьму. В 1872-м открыли новое двухэтажное здание, рассчитанное на 69 камер.
В них арестантов ожидали комнаты с деревянной мебелью, обоями и керосиновыми лампами. Но несмотря на «уют», одиночное заключение и постоянное наблюдение «давили» на людей.
Как содержали заключённых
Воспитание заключённых заключалось в психологическом давлении и полной изоляции. Узников привозили ночами, никому нельзя было знать о новых арестах.
Обои в камерах имели 3 слоя звукоизоляции, и общение было практически невозможно. За слишком сильное нарушение режима можно было попасть в карцер.
Различия между подследственными и каторжанами
Условия содержания сильно варьировались. Подследственные могли иметь личные вещи, получать передачи и даже читать.
Каторжане были в грубой тюремной одежде, без личных вещей, с очень скудным питанием и без свиданий. В камерах у них была соломенная подстилка вместо кровати, а единственная книга — Библия.
Первая прогулка разрешалась только через полгода.
Суровые меры и человеческие судьбы
Психологическая нагрузка была невероятной. Некоторые не выдерживали. Например, народница Мария Ветрова после допроса пыталась покончить с собой, осуществив поджог.
После этого керосиновые лампы заменили свечами. За всю историю царской тюрьмы через её стены прошло более двух тысяч человек.
Вера Фигнер — цареубийца
Одна из самых известных узниц — Вера Фигнер. В молодости она участвовала в революционной деятельности и координировала покушение на Александра II.
Она была арестована и провела в Петропавловской крепости почти два года. Во время заключения она даже изучала английский язык. Суд приговорил её к каторге, где она провела 20 лет в одиночной камере.
Что стало после революции
После 1917 года одиночные камеры перестали быть таковыми. Там содержали царских министров, террористов и участников Кронштадтского мятежа.
В 1924 году крепость превратили в музей — теперь каждый может увидеть это место и прочувствовать атмосферу места.
«Несмотря на время, ремонты и реставрации, стены же помнят своих узников, не могут не помнить. Это производит впечатление.
К сожалению, у меня было мало времени, чтобы толком всё осмотреть, прочитать все информационные таблички. Планирую посетить ещё раз, уже более вдумчиво», — пишет посетительница.