«Хлебный город» в сердце Петербурга: где время остановилось, а зерно хранило секреты Ленинграда
«Хлебный город» в сердце Петербурга: где время остановилось, а зерно хранило секреты Ленинграда

Опубликовано: 21 октября 2025 11:30
станция Шувалово
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Бывший ведомственный поселок, который помнит эпоху «ГосРезервхлеба».

Неприметный проулок, ведущий от шумной трассы в сторону Коломяг, хранит в себе тайну. Всего полкилометра от современной городской суеты — и перед глазами открывается уголок, совершенно не похожий на современный Петербург.

Здесь, среди утопающих в зелени двух-и трехэтажных домов в стиле сталинского неоклассицизма, время словно остановилось.

Это бывший ведомственный поселок, который местные жители до сих пор с любовью называют «моя деревня» или просто Шувалово.

«ГосРезервхлеб»: Стратегическая важность и начало истории

Многие ошибочно полагают, что эти дома — послевоенной постройки. На самом деле, самые старые здания были возведены в 1940-41 годах.

Весь квартал строился с одной, но стратегически важной целью — для сотрудников «ГосРезервхлеба».

«Сюда, в Шувалово, по ночам прибывали целые составы с зерном для Ленинграда», — рассказывают старожилы.

Десятки людей трудились круглосуточно, принимая, выгружая, учитывая и сохраняя стратегический запас страны. Зерно сушили вручную, перелопачивая его, а в специальной лаборатории тщательно следили за его качеством.

Это был объект колоссальной важности.

Жизнь в отдельном мире: Инфраструктура ведомственного поселка

Жизнь сотрудников «ГосРезервхлеба» была устроена как в отдельном маленьком городе:

  • Свое жилье: Почти все квартиры изначально были коммунальными, в них проживали большие семьи сотрудников. Для приезжих специалистов было построено отдельное двухэтажное общежитие.
  • Своя инфраструктура: В квартале действовали собственные ясли-сад и магазин.
  • Школа и поликлиника: Школа располагалась за железнодорожной станцией (ныне в этом здании Институт Валленберга), а поликлиника — за пожарной частью в Озерках.

После войны на средства, выделенные пленным немцам, были возведены несколько одноэтажных домов, которые старожилы до сих пор называют «бараками».

«Моя деревня»: Душа квартала, застывшая во времени

Самое трогательное в истории этого места — отношение местных жителей к своему району. Официально он всегда был частью города, и на почтовых конвертах писали: «Ленинград, Шувалово».

Но в душе для его обитателей он навсегда остался «моей деревней».

«И это чувство общности витает здесь в воздухе до сих пор», — говорят местные.

Этот маленький квартал — живое напоминание о том, сколько скрытых историй хранят улицы Петербурга.

Автор:
Ксения Пронина
Город
