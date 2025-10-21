Расписной терем Николая Никонова: загадки самого нарядного дома на улице Достоевского в Петербурге

Дом Николая Никонова на улице Достоевского — настоящий праздник для глаз. Этот яркий русский терем, украшенный растительным орнаментом, изразцами и пилястрами словно сошел со страниц сказки.
Кто был Николай Никонов?
Никонов родился в Ярославской губернии, вероятно, в крестьянской семье. С детства он хорошо рисовал, и местные священники помогли мальчику развивать талант.
В юности Николай работал в иконописных мастерских, а позже переехал в Петербург и стал подмастерьем придворного архитектора Ипполита Монигетти.
Никонов участвовал в важных проектах, например, обновлении интерьеров Аничкова дворца.
Он поступил в Императорскую Академию художеств, но не смог закончить учебу. Тем не менее, сдав специальный экзамен, получил право самостоятельно проектировать здания.
За свою жизнь Николай построил много храмов — 18 в Петербурге и 36 в провинции. В 1893 году стал епархиальным архитектором.
Дом, полный тайн
Дом на улице Достоевского, 38, построен в 1894 году. Несмотря на роскошный фасад, внутри парадная выглядит достаточно аскетично, словно келья монаха.
Такое сочетание, возможно, задумал сам архитектор, связанный с церковной архитектурой.
В 2024 году дом прошел реставрацию фасада. Работы длились два года, и во время них раскрылись интересные детали: колонны между окнами второго этажа оказались не гипсовыми, а керамическими.
Под слоем штукатурки нашли раньше скрытую цветную плитку и розетки, которые восстановили. За этот проект реставраторы получили премию «Золотой Трезини».
Зайти в парадную дома не так просто, так как это жилой дом.
Дом Никонова включен в перечень объектов культурного наследия и считается важным примером неорусского стиля в Петербурге.