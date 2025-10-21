История Мги: где оживают герои «Кавказской пленницы»﻿, пушкинского «Лукоморья»﻿ и героев Сергея Бодрова

В поселке проживает около 11 тысяч человек. Это живое, развивающееся место с большим потенциалом в Ленобласти.

Поселок Мга — сердце Ленинградской области с особой атмосферой и историей. Сегодня это уже больше, чем просто поселение — это крупный железнодорожный узел с яркой настоящей жизнью.

Как все начиналось: железнодорожный узел и история Мги

Мга появилась в начале XX века вместе со строительством Петербургско-Вологодской железной дороги. Станция быстро превратилась в большой железнодорожный узел, от которого отходят сразу пять направлений.

Это одна из важных точек на карте Петербургского транспортного узла. Название поселка связано с рекой Мга, ближайшим притоком Невы.

Рассказы о том, что Мга — это инициалы богатой помещицы Марии Григорьевны Апраксиной, скорее легенда. Но именно она иногда помогает лучше представить местную историю.

Война и восстановление

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны Мга пережила тяжелые времена. Поселок оказался в оккупации почти на два с половиной года, станция была разбомблена, а дома разрушены.

После войны Мгу отстраивали заново.

Мга в 90-е и сегодня

В девяностые годы Мга была совсем другой — мрачной и неуютной. Но времена меняются. Сейчас здесь появились современные парки, арт-объекты, кафе и бистро.

В поселке работают заводы железобетонных изделий, теплиц и производят упаковочные материалы. Но поселок — не только промышленность. ЗТакже здесь много внимания уделяют культуре и досугу.

Возле кинотеатра «Октябрь» есть небольшой сквер с фонтаном и памятником Ленину. Здесь же установлена скульптурная композиция по мотивам «Кавказской пленницы»﻿, которая стала местной достопримечательностью.

Ещё одна интересная точка — почтовый сквер, где рассказывается история почты в России.

А летом 2023 года рядом с библиотекой появились «литературные скамейки» с изображениями персонажей из сказок и знаменитый дуб из «Лукоморья»﻿.

Фестивали и фильмы

Мга не раз становилась съемочной площадкой. Например, Сергей Бодров-младший снимал здесь фильм «Сестры», который рассказывает о жизни в 90-е годы.

Сейчас поселок легко можно представить себе в образе 50-х — много послевоенных малоэтажных домов прекрасно сохранилось.

Каждый год в Мге проходит международный литературно-музыкальный фестиваль «Мгинские мосты». На нем собираются известные писатели, музыканты, проводятся мастер-классы и публичные чтения.

Фестиваль помогает преображать Мгу, делая ее культурным центром, а не просто маленьким городком с неблагоприятными ассоциациями.

Что еще стоит знать о Мге

Еще один интересный факт — в Мге есть храм Николая Чудотворца, который стал преемником старой Никольской церкви, построенной еще до революции.

Старую церковь разрушили в 50-х, а на ее месте построили здание полиции. Сейчас рядом с храмом построена звонница и главка, возрождая исторический облик поселка.