Чаевые, меню и отказ от холодного супа: что должен знать каждый посетитель кафе

Посещение кафе или ресторана — это приятное занятие. Но даже там важно знать, какие у вас есть права как у посетителя.
Часто люди сталкиваются с ситуациями, когда им отказывают в обслуживании, навязывают дополнительные услуги или просто не соблюдают элементарные правила.
Разбираемся, как должны работать заведения общепита и что можно от них требовать.
Обслуживание — обязано быть для всех
Заведение общественного питания не имеет права просто так отказать вам в обслуживании.
Исключения — если вы нарушаете правила заведения, например, приходите в грязной одежде, в сильном опьянении или если кафе закрыто для посторонних.
Плата за вход и минимальный заказ — нет, не слышали
Некоторые заведения пытаются брать плату за вход или заставляют делать минимальный заказ. По закону платить за вход нельзя — максимум могут попросить депозит, который потом зачтут в счет.
Минимальный заказ тоже не запрещен — вы можете заказать даже чашку чая и не обязаны брать что-то еще. Исключение — доставка, там минималка допустима для экономии курьерских расходов.
Время за столиком — только по правилам
Если кафе хочет ограничить время вашего пребывания (например, в часы пик), оно должно заранее об этом предупредить и прописать это в правилах.
Нельзя просто так попросить вас уйти, если вы сделали заказ и не мешаете другим посетителям.
Меню — с полной информацией
В меню должны быть указаны не только цены, но и вес порций, состав блюд, калорийность и даже содержание белков, жиров, углеводов и витаминов, пишет Портал потребителя города Москвы.
Если в меню нет этих данных, они должны быть доступны в «уголке потребителя» или в приложении заведения. Вес порций можно проверить на весах, которые должны быть в кафе и регулярно проверяться.
Качество еды — ваше право отказаться
Если блюдо подали холодным, с недостающими ингредиентами или с подозрительным запахом, вы можете отказаться от него и не платить. Но если вы уже съели еду — нужно заплатить.
Своя еда и напитки — можно, но с оговорками
В некоторых заведениях запрещают приносить свою еду или напитки, но это должно быть прописано в правилах. Если вам отказывают, попросите показать эти правила.
Если их нет — вы имеете право приносить свои продукты.
Чаевые — только по желанию
Чаевые — это всегда добровольно. Нельзя включать их в счет без вашего согласия. Если платите наличными, официант обязан вернуть сдачу, даже если вы дали крупную купюру с чаевыми.
Книга жалоб и предложений — ваш помощник
В каждом кафе или ресторане должна быть книга жалоб и предложений. В ней можно оставить свои замечания, если что-то не понравилось. Это не просто формальность — это законное право потребителя.
Если книга отсутствует, это повод пожаловаться в Роспотребнадзор.
Санитарные нормы и комфорт
Заведения обязаны соблюдать санитарные правила — чистота кухни, наличие туалетов с раковинами, отсутствие насекомых и грызунов.
Если кафе находится в жилом доме, оно должно соблюдать правила по уровню шума и запахам, чтобы не мешать соседям.
Что делать, если ваши права нарушают?
Если столкнулись с отказом в обслуживании, обманом или плохим качеством, вы можете:
- Потребовать книгу жалоб и оставить там запись.
- Направить претензию на юридический адрес заведения.
- Обратиться в Роспотребнадзор.
- Подать иск в суд.