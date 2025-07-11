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Чаевые, меню и отказ от холодного супа: что должен знать каждый посетитель кафе

Опубликовано: 11 июля 2025 14:33
кафе, официант
Чаевые, меню и отказ от холодного супа: что должен знать каждый посетитель кафе
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Даже в ресторане нужно знать свои права.

Посещение кафе или ресторана — это приятное занятие. Но даже там важно знать, какие у вас есть права как у посетителя.

Часто люди сталкиваются с ситуациями, когда им отказывают в обслуживании, навязывают дополнительные услуги или просто не соблюдают элементарные правила.

Разбираемся, как должны работать заведения общепита и что можно от них требовать.

Обслуживание — обязано быть для всех

Заведение общественного питания не имеет права просто так отказать вам в обслуживании.

Исключения — если вы нарушаете правила заведения, например, приходите в грязной одежде, в сильном опьянении или если кафе закрыто для посторонних.

Плата за вход и минимальный заказ — нет, не слышали

Некоторые заведения пытаются брать плату за вход или заставляют делать минимальный заказ. По закону платить за вход нельзя — максимум могут попросить депозит, который потом зачтут в счет.

Минимальный заказ тоже не запрещен — вы можете заказать даже чашку чая и не обязаны брать что-то еще. Исключение — доставка, там минималка допустима для экономии курьерских расходов.

Время за столиком — только по правилам

Если кафе хочет ограничить время вашего пребывания (например, в часы пик), оно должно заранее об этом предупредить и прописать это в правилах.

Нельзя просто так попросить вас уйти, если вы сделали заказ и не мешаете другим посетителям.

Меню — с полной информацией

В меню должны быть указаны не только цены, но и вес порций, состав блюд, калорийность и даже содержание белков, жиров, углеводов и витаминов, пишет Портал потребителя города Москвы.

Если в меню нет этих данных, они должны быть доступны в «уголке потребителя» или в приложении заведения. Вес порций можно проверить на весах, которые должны быть в кафе и регулярно проверяться.

Качество еды — ваше право отказаться

Если блюдо подали холодным, с недостающими ингредиентами или с подозрительным запахом, вы можете отказаться от него и не платить. Но если вы уже съели еду — нужно заплатить.

Своя еда и напитки — можно, но с оговорками

В некоторых заведениях запрещают приносить свою еду или напитки, но это должно быть прописано в правилах. Если вам отказывают, попросите показать эти правила.

Если их нет — вы имеете право приносить свои продукты.

Чаевые — только по желанию

Чаевые — это всегда добровольно. Нельзя включать их в счет без вашего согласия. Если платите наличными, официант обязан вернуть сдачу, даже если вы дали крупную купюру с чаевыми.

Книга жалоб и предложений — ваш помощник

В каждом кафе или ресторане должна быть книга жалоб и предложений. В ней можно оставить свои замечания, если что-то не понравилось. Это не просто формальность — это законное право потребителя.

Если книга отсутствует, это повод пожаловаться в Роспотребнадзор.

Санитарные нормы и комфорт

Заведения обязаны соблюдать санитарные правила — чистота кухни, наличие туалетов с раковинами, отсутствие насекомых и грызунов.

Если кафе находится в жилом доме, оно должно соблюдать правила по уровню шума и запахам, чтобы не мешать соседям.

Что делать, если ваши права нарушают?

Если столкнулись с отказом в обслуживании, обманом или плохим качеством, вы можете:

  1. Потребовать книгу жалоб и оставить там запись.
  2. Направить претензию на юридический адрес заведения.
  3. Обратиться в Роспотребнадзор.
  4. Подать иск в суд.
Автор:
Юлия Аликова
Общество
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