Четыре лучших отеля в Крыму для семейного отдыха: будут рады и взрослым, и детям

Качество отдыха во многом зависит от выбранного отеля. Если этим летом вы собрались в Крым, возьмите на заметку четыре лучших гостиницы, в которых можно остановиться с детьми и весело провести время.

«Алые Паруса», Феодосия

Это четырехзвездочный пансионат, который расположился в самом сердце Феодосии. Он окружен многочисленными достопримечательностями, среди которых особенно стоит отметить галерею Айвазовского. Любителям искусства однозначно стоит ее посетить.

Отель «Алые паруса» может похвастаться такими удобствами, как вип-ресторан с панорамным видом, еще один ресторан со шведским столом, а также собственный пляж, который считается лучшим на всем восточном берегу Крыма. Стоимость номеров начинается от 5000 рублей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

«Аквамарин», Севастополь

В этом отеле детям точно не придется скучать. Во-первых, для них разработана целая анимационная программа, а, во-вторых, на берегу моря находится аквапарк «Зурбаган», в которым будет весело и малышам, и подросткам.

Для взрослых тут тоже есть немало развлечений. Можно посетить спа-комплекс, медицинский центр, воспользоваться услугами бьюти-мастеров, попариться в бане или отправиться на экскурсию. При необходимости на территории даже можно проводить бизнес-встречи, для этого есть вся нужная инфраструктура.

Минимальная стоимость номера в среднем составляет 6000 рублей.

СПА-отель «Ливадийский», Ялта

Этот отель расположен прямо на берегу. Чтобы оказаться в море, понадобится пройти всего каких-то 30 метров. Так что этот комплекс станет идеальным выбором для тех, кто хочет вдоволь накупаться и при этом не потратить уйму времени на дорогу до пляжа.

Также из развлечений и удобств здесь есть 50-метровый бассейн с морской водой, своя тренажерка и спа-центр. Отель также предоставляет своим гостями зонтики и шезлонги, а поблизости расположился бар с аппетитными закусками и прохладительными напитками.

Каждый номер оборудован современной техникой, а в некоторых даже есть свои кухни. Можно питаться по системе ол-инклюзив или обойтись только завтраками. Цены стартуют от 4900 рублей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

«Море SPA», Алушта

Этот отель расположен на берегу моря недалеко от Алушты. Он занимает территорию площадью восемь гектаров и имеет свой собственный парк. Здесь очень чистый воздух, поэтому постояльцы могут заняться пробежкой, скандинавской ходьбой или же просто прокатиться на велосипеде.

Отель занимает девять этажей, а еще здесь есть отдельные виллы. На территории комплекса есть собственная клиника. В ней вы можете вместе со специалистом подобрать лечебные или уходовые программы.

Для детей здесь предусмотрена анимация, а для взрослых — водный спорт, экскурсии и фитнес-клуб. Правда, цены здесь уже чуть выше — от 9630 рублей, говорится на портале More-Spahotel.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru