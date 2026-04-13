Что известно о мануле из Ленинградского зоопарка?

Манул Шу из Ленинградского зоопарка — не только любимец посетителей, но и важный участник программы по сохранению редкого вида.

Манул Шу — звезда Ленинградского зоопарка, первенец пары Свена и Намики, родился 24 мая 2023 года. Его имя связано с двумя особенностями: во-первых, малыш оказался боевым и забавно шипел на людей, а во-вторых, «Шу» — название сладкой булочки с кремовой начинкой.

История появления

Рождение Шу стало событием для зоопарка: это первый манул, появившийся на свет в учреждении за 16 лет.

Беременность Намики оставалась незамеченной до самого момента родов — манулы очень скрытные животные, и понять, что самка беременна, сложно. О пополнении в семействе сотрудники узнали случайно: молодой кипер во время уборки заметил что-то необычное и позвал коллег.

Характер и привычки

В детстве Шу был игривым котёнком: любил играть с пёрышками и листочками, а ещё живо интересовался воробьями, которые скакали за пределами вольера. По мере взросления он стал более степенным, но сохранил интерес к окружающему миру. Например, он любит подглядывать за сотрудниками в рабочем коридоре через специально проделанный спил возле двери.

Ещё одна особенность Шу — его аппетит. Среди трёх манулов зоопарка он выделяется самым отменным аппетитом. Его рацион включает видотипичную пищу: крыс, перепёлов, а также кусочки кролика и куриные сердечки. При этом взвешиваться Шу не любит — из-за его капризности и стресса сотрудники решили не ставить его на весы во время весенней разжировки.

В тоннеле, который служит Шу убежищем, лежит коврик. Сначала манул точил об него когти, а потом стал на нём отдыхать. А ещё его до сих пор завораживают воробьи — как и в детстве.

Вольер и условия содержания

Вольеры манулов в Ленинградском зоопарке обустроены с учётом особенностей вида. В них есть утеплённые двухсекционные домики и хорошо просматриваемые укрытия разной формы, размера и расположения. Это важно, так как манулы склонны к затаиванию.

Для декора вольеров используются деревья, пни, крупные ветки и коряги, которые зоопарк получает от партнёров. В оформлении применяются сосна, лиственница, ель, вяз, ива, клён и дуб.

Одна из сложностей содержания манулов в зоопарке — сравнительно небольшие площади вольеров (14–16 м²) и отсутствие качественной дренажной системы, из-за чего в них может скапливаться вода, особенно в период оттепели.

Программа сохранения вида

Содержание манулов в зоопарках помогает привлечь внимание к проблемам сохранения этого вида в природе. Ленинградский зоопарк участвует в программе Евро-Азиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов «Изучение, сохранение и размножение манула».

Пара Свена и Намики — не родственная остальным манулам в зоопарках, это отдельная ветвь, что важно для искусственной популяции.

Знакомство с невестой

В феврале 2026 года в Ленинградский зоопарк из Барнаульского зоопарка приехала самка манула Пепе. Ей 5 лет, она немного старше Шу. Животные познакомились 2 марта. Сотрудники отметили, что Шу заинтересован гостьей, а Пепе отстаивает свои границы и выбирает лучшие места для отдыха.