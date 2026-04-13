Весной против пырея — важнее нет: где у сорняка слабое место — делится садовод

Один из самых злостных сорняков на дачном участке - пырей. Он же «червь-трава». Из-за длинных крепких корней вывести его достаточно сложно. Даже перекопка не спасет от сорняка. Но «ахиллесова пята» у него все же есть. О том, как эффективно справиться с пыреем, даже без химии, рассказала дачница, автор канала "Любимая дача. Сад и огород".
Пырей далеко не так прост. Во-первых, у него нет периода покоя. Даже зимой он продолжает вегетацию и весной начинает активно расти. Во-вторых, перекопка для него - способ размножаться. Любой оставшийся кусочек корня превратится во влажной почве в мощное растение. Особенно весной.
Ближе к осени биологические часы пырея замедляются. Поэтому самое эффективное время для прополки — конец лета и начало осени. Если перекопать заросший участок в сухой август или сентябрь, сорняку будет сложнее восстанавливаться и размножаться. Перекопка с переворачиванием земляных комьев заставляет пырей тратить накопленные запасы. А если к зиме он не успел запастись питанием, весной взойдёт гораздо хуже.
Зависимость от света
Пырей не переносит полное затенение. В отличие от вьюнка, семена которого могут лежать в земле до 50 лет, пырей без света слабеет и гибнет.
Чтобы победить его, достаточно накрыть участок, где он активно разросся, чёрной плотной тканью, мульчей или плёнкой. Доступ света перекрывается — и пырей начинает задыхаться. При таком способе сорняк выводится за один-два сезона.
Сидераты против пырея
Помощник в борьбе с пыреем - горчица. Горчица подавляют рост сорняка. Весной ее можно использовать как сидерат. Посеять, и когда вырастет до 30 см, скосить и перекопать участок. Затем снова посеять. Садовод советует за сезон провести два-три таких цикла, и засилье пырея на участке заметно снизится.
Если участок сильно зарос пыреем, лучше комбинировать несколько способов сразу. Например, осенью перекопать с переворотом пласта, весной засеять горчицей 2-3 раза, а затем накрыть чёрной плёнкой на год. Такой комплексный подход даст результат быстрее.
