Весна на Литейном: первые цветы сакуры в «Саду дружбы» Петербурга

В Петербурге сакура зацвела 12 апреля. Несмотря на недавние холодные дни с температурой до +7°C, в воскресенье потеплело до +11°C, и первые розовые соцветия появились в «Саду дружбы» на Литейном проспекте.
Как сообщает «КП-Петербург», деревья пока почти без листвы, но на ветвях уже набухли почки, а местами видны первые цветы.
По прогнозам, к концу следующей недели ожидается потепление — до +15°C к пятнице. Главный синоптик Александр Колесов советует менять зимние шины на летние, так как риск заморозков миновал.
Обычно сакура в городе расцветает в конце апреля — середине мая, но цветение длится всего несколько дней.
Популярные места
Деревья растут в Ботаническом саду Петра Великого, «Саду дружбы», Приморском парке Победы, саду-партере у Смольного собора, парке «Тихий отдых» и сквере на Магазейной улице в Пушкине.