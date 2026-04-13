Городовой / Город / Весна на Литейном: первые цветы сакуры в «Саду дружбы» Петербурга
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Весна на Литейном: первые цветы сакуры в «Саду дружбы» Петербурга

Опубликовано: 13 апреля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Весна на Литейном: первые цветы сакуры в «Саду дружбы» Петербурга
Весна на Литейном: первые цветы сакуры в «Саду дружбы» Петербурга
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
В Северной столице несколько локаций с этими деревьями.

В Петербурге сакура зацвела 12 апреля. Несмотря на недавние холодные дни с температурой до +7°C, в воскресенье потеплело до +11°C, и первые розовые соцветия появились в «Саду дружбы» на Литейном проспекте.

Как сообщает «КП-Петербург», деревья пока почти без листвы, но на ветвях уже набухли почки, а местами видны первые цветы.

По прогнозам, к концу следующей недели ожидается потепление — до +15°C к пятнице. Главный синоптик Александр Колесов советует менять зимние шины на летние, так как риск заморозков миновал.

Обычно сакура в городе расцветает в конце апреля — середине мая, но цветение длится всего несколько дней.

Популярные места

Деревья растут в Ботаническом саду Петра Великого, «Саду дружбы», Приморском парке Победы, саду-партере у Смольного собора, парке «Тихий отдых» и сквере на Магазейной улице в Пушкине.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью