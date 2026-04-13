Как пережил годы Великой Отечественной войны Ораниенбаум?

Ораниенбаум (современный Ломоносов) в годы Великой Отечественной войны стал ключевым стратегическим плацдармом, сыгравшим решающую роль в обороне Ленинграда. Этот небольшой участок земли на южном берегу Финского залива, известный как Ораниенбаумский плацдарм (или «пятачок»), не только выдержал 29 месяцев блокады, но и стал отправной точкой для освобождения Ленинграда от блокады.

Ораниенбаумский плацдарм: крепость на берегу залива

В сентябре 1941 года немецкие войска подошли к Ораниенбауму, но были остановлены на рубеже реки Воронки. Здесь сформировался плацдарм размерами 65 км по фронту и до 25 км в глубину. Его западная точка на реке Воронке стала самой западной точкой СССР, не занятой врагом.

Ораниенбаум оказался в двойном кольце блокады. Город постоянно подвергался артиллерийским обстрелам и бомбардировкам, начался голод. В январе 1942 года суточная норма хлеба для жителей снизилась до 100 граммов — ниже, чем в Ленинграде. К 1942 году из-за массовой гибели и эвакуации в городе, где до войны жило около 30 тысяч человек, осталось всего 2 тысячи жителей.

Однако плацдарм удерживался. Его оборона стала настоящим подвигом: здесь действовали войска Приморской оперативной группы, 2-й и 5-й бригады морской пехоты, а также береговая артиллерия. Центром обороны стал форт «Красная Горка», вооружённый восемью 305-мм морскими орудиями. Их снаряды весом около 450 кг летели на расстояние до 30 км, разрушая немецкие укрепления.

Роль форта «Красная Горка»

Артиллеристы форта действовали с невероятной точностью. Уничтоженные немецкие доты отмечали звёздочками на стволах пушек. В сентябре 1941 года во время массированного авианалёта на Ленинград командир батареи Виго Мустафаев приказал открыть огонь по немецким самолётам. Хотя это противоречило инструкциям (орудия предназначались для борьбы с кораблями и наземными целями), залпы с «Красной Горки» сбили около 40 самолётов. После этого налёты через Ораниенбаумский плацдарм прекратились.

Орудия форта не только защищали плацдарм, но и вели контрбатарейную борьбу с немецкими дальнобойными пушками, обстреливавшими Ленинград. Кроме того, форт прикрывал Кронштадт — главную базу Балтийского флота, что не позволило немцам полностью блокировать её.

«Малая дорога жизни» и снабжение плацдарма

В ноябре 1941 года была организована «Малая дорога жизни» — ледовая трасса от Лисьего Носа через Кронштадт. По ней на плацдарм переправлялись войска, техника, боеприпасы и продовольствие. Летом снабжение продолжалось с помощью барж и катеров через Ораниенбаумский порт.

В декабре 1943 года в рамках подготовки к наступлению по этой трассе на плацдарм были переброшены части 2-й ударной армии: пять стрелковых дивизий, 152-я танковая бригада, полк САУ и другие силы. Переброска прошла в условиях строгой секретности и без потерь.

Операция «Январский гром»

С Ораниенбаумского плацдарма 14 января 1944 года началась операция «Январский гром» (или «Нева-2»). В ходе неё советские войска прорвали линию обороны противника, освободили Гостилицы, Ропшу, Красное Село и отбросили врага от Ленинграда. Блокада Ленинграда была полностью снята.

Сохранение культурного наследия

Несмотря на ожесточённые бои, дворцы и парки Ораниенбаума сохранились. Уже на второй день войны был введён «мобилизационный план» по сохранению культурных ценностей. Экспонаты начали готовить к эвакуации, а помещения — к консервации. Полы и залы дворцов засыпали песком, окна и двери забивали деревянными щитами. Ценные предметы — картины, фарфор, стеклярусные панно из Китайского дворца — вывезли в Ленинград и спрятали в подвале Исаакиевского собора.

Память о подвиге

В 1981 году город Ломоносов был награждён орденом Отечественной войны I степени. В 2011 году ему присвоено почётное звание «Город воинской славы».

На территории современного Ломоносова и его окрестностей установлены многочисленные мемориалы, входящие в «Зелёный пояс Славы». Среди них:

Мемориал «Берег мужественных» в деревне Керново — 30-метровая бетонная стела с барельефами героев и надписью о событиях сентября 1941 года.

Мемориал «Атака» на 8 км Гостилицкого шоссе — танк Т-34, участвовавший в январских боях 1944 года, на 6-метровом бетонном постаменте.

Мемориал «Малая Пискарёвка» (Красная Слобода) — братские могилы, где похоронены около 5 тысяч жителей и защитников Ораниенбаума.

