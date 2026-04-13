Атмосферный фронт над Петербургом: дожди и тепло до +17°C

13 апреля Санкт-Петербург попадёт под воздействие атмосферного фронта, движущегося по границе антициклона над Карелией.
Из-за этого ожидается кратковременное усиление облачности и локальные осадки в виде дождя. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист метеоцентра «Фобос».
В городе температура воздуха составит +11…+13 °C, в Ленинградской области — от +8 до +13 °C, местами на востоке до +17 °C.
Юго-восточный ветер подует со скоростью 2–7 м/с. Давление будет расти и достигнет 774 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник погода будет сухой: ночью +1…-1 °C, днём +14…+16 °C.