Атмосферный фронт над Петербургом: дожди и тепло до +17°C

Опубликовано: 13 апреля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Весна окончательно вступает в свои права.

13 апреля Санкт-Петербург попадёт под воздействие атмосферного фронта, движущегося по границе антициклона над Карелией.

Из-за этого ожидается кратковременное усиление облачности и локальные осадки в виде дождя. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист метеоцентра «Фобос».

В городе температура воздуха составит +11…+13 °C, в Ленинградской области — от +8 до +13 °C, местами на востоке до +17 °C.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 2–7 м/с. Давление будет расти и достигнет 774 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник погода будет сухой: ночью +1…-1 °C, днём +14…+16 °C.

Автор:
Юлия Аликова
