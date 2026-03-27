Что посмотреть в Царскосельском лицее в Пушкине?

Сегодня здание бывшего Императорского Царскосельского лицея в городе Пушкин (пригород Санкт‑Петербурга) функционирует как мемориальный музей, входящий во Всероссийский музей А. С. Пушкина. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу начала XIX века и увидеть, где формировались таланты будущих выдающихся деятелей России, в том числе Александра Пушкина.
Адрес: Санкт‑Петербург, Пушкин, Садовая улица, 2.
Режим работы в 2026 году: с 10:00 до 18:00, выходные — вторник и последняя пятница месяца.
Стоимость билетов:
- для взрослых — 450 рублей;
- для школьников — 300 рублей;
- для студентов и пенсионеров — 350 рублей.
Что можно увидеть в музее:
Зал, запечатлённый Репиным. Здесь можно побывать в помещении, которое изобразил Илья Репин на картине «Пушкин на экзамене в Лицее 8 января 1815 года».
Комната Пушкина. Поэт называл её «келья» из‑за аскетичной обстановки: в ней представлены железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул и стол для умывания — всё, что окружало юного Александра во время учёбы.
Традиционный чугунный колокол. В лицее существовала необычная традиция: перед выпуском колокол раскалывали, а осколки раздавали выпускникам на память.
Учебные классы, жилые комнаты лицеистов, залы и коридоры, воссоздающие быт и распорядок дня воспитанников.
История и особенности Императорского Царскосельского лицея
Лицей был создан по указу императора Александра I в 1810 году для подготовки государственных служащих из дворянских семей. Он открылся 19 октября 1811 года в перестроенном флигеле Екатерининского дворца и просуществовал в Царском Селе до 1843 года, после чего был переведён в Санкт‑Петербург и переименован в Александровский лицей.
За основу была взята концепция античной школы Ликея, основанной Аристотелем. Лицей должен был воспитывать не просто образованных чиновников, а благочестивых людей, способных служить государству.
Строгий отбор учеников. Принимали только потомственных дворян в возрасте от 10 до 12 лет. Поступающие сдавали экзамены по русскому, французскому или немецкому языкам, арифметике, географии и истории. Учитывались также нравственные качества и состояние здоровья.
Закрытый режим. Воспитанники не могли покидать лицей в течение шести лет обучения, даже на каникулах. День был расписан по часам: подъём в 6:00, занятия, прогулки, приёмы пищи, отбой в 22:00.
Запрет на телесные наказания. Это было закреплено в лицейском уставе — редкое явление для того времени.
Гуманитарно‑юридическая направленность. Программа включала нравственные (Закон Божий, этика, логика, правоведение), словесные (российская, латинская, французская, немецкая словесность и языки, риторика), исторические (российская и всеобщая история, физическая география), физические и математические дисциплины, а также изящные искусства и гимнастику.