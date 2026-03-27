Что посмотреть в Царскосельском лицее в Пушкине?

Сегодня здание бывшего Императорского Царскосельского лицея в городе Пушкин (пригород Санкт‑Петербурга) функционирует как мемориальный музей, входящий во Всероссийский музей А. С. Пушкина. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу начала XIX века и увидеть, где формировались таланты будущих выдающихся деятелей России, в том числе Александра Пушкина.

Адрес: Санкт‑Петербург, Пушкин, Садовая улица, 2.

Режим работы в 2026 году: с 10:00 до 18:00, выходные — вторник и последняя пятница месяца.

Стоимость билетов:

для взрослых — 450 рублей;

для школьников — 300 рублей;

для студентов и пенсионеров — 350 рублей.

Что можно увидеть в музее:

Зал, запечатлённый Репиным. Здесь можно побывать в помещении, которое изобразил Илья Репин на картине «Пушкин на экзамене в Лицее 8 января 1815 года».

Комната Пушкина. Поэт называл её «келья» из‑за аскетичной обстановки: в ней представлены железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул и стол для умывания — всё, что окружало юного Александра во время учёбы.

Традиционный чугунный колокол. В лицее существовала необычная традиция: перед выпуском колокол раскалывали, а осколки раздавали выпускникам на память.

Учебные классы, жилые комнаты лицеистов, залы и коридоры, воссоздающие быт и распорядок дня воспитанников.

История и особенности Императорского Царскосельского лицея

Лицей был создан по указу императора Александра I в 1810 году для подготовки государственных служащих из дворянских семей. Он открылся 19 октября 1811 года в перестроенном флигеле Екатерининского дворца и просуществовал в Царском Селе до 1843 года, после чего был переведён в Санкт‑Петербург и переименован в Александровский лицей.

За основу была взята концепция античной школы Ликея, основанной Аристотелем. Лицей должен был воспитывать не просто образованных чиновников, а благочестивых людей, способных служить государству.

Строгий отбор учеников. Принимали только потомственных дворян в возрасте от 10 до 12 лет. Поступающие сдавали экзамены по русскому, французскому или немецкому языкам, арифметике, географии и истории. Учитывались также нравственные качества и состояние здоровья.

Закрытый режим. Воспитанники не могли покидать лицей в течение шести лет обучения, даже на каникулах. День был расписан по часам: подъём в 6:00, занятия, прогулки, приёмы пищи, отбой в 22:00.

Запрет на телесные наказания. Это было закреплено в лицейском уставе — редкое явление для того времени.

Гуманитарно‑юридическая направленность. Программа включала нравственные (Закон Божий, этика, логика, правоведение), словесные (российская, латинская, французская, немецкая словесность и языки, риторика), исторические (российская и всеобщая история, физическая география), физические и математические дисциплины, а также изящные искусства и гимнастику.

