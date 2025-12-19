Чтобы пахла лесом, а не проблемами: где в Петербурге легально купить ёлку и как её выбрать

Жителям Петербурга сообщили, где с 20 декабря 2025 года начнут работать елочные базары.

Торговля живыми новогодними елями на специально отведённых площадках Санкт-Петербурга начнётся с 20 декабря 2025 года. В этом году власти города подготовили к работе 69 официальных торговых точек.

Информация о местонахождении базаров появилась в социальной сети 4 декабря и была опубликована Комитетом по имущественным отношениям.

Чиновники напомнили, что приобрести праздничное дерево легально можно исключительно на территориях, включённых в Схему размещения нестационарных торговых объектов.

Регулярно обновляемый список этих площадок доступен для всех желающих в системе региональной геоинформации. Все официальные адреса на текущий момент можно посмотреть в специальной инфографике.

В подготовленном списке пунктов для продажи елей сейчас отсутствуют четыре района: Центральный, Адмиралтейский, Курортный и Петроградский.

Представители ведомства объяснили отсутствие торговых точек в этих частях города ограничениями действующей схемы, где не предусмотрели зоны для сезонной торговли деревьями. Однако в комитете уточнили, что к началу сезона возможно добавление новых адресов.

Покупателям советуют обращать внимание на хвойный запах и плотную хвою при выборе ели — тогда дерево дольше будет сохранять свежесть и привлекательный внешний вид.

Официально ёлочные базары будут работать с 20 по 31 декабря включительно.

Ранее сообщалось также о возможности бесплатно получить ель на особых участках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

