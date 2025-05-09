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Странное здание в Петербурге: как посреди каменных джунглей найти деревянную избушку

Опубликовано: 9 мая 2025 15:03
Избушка, двор
Странное здание в Петербурге: как посреди каменных джунглей найти деревянную избушку
Городовой ру

Маленькое здание среди многоэтажных домов кажется местом, где время остановилось.

В самом сердце Петербурга, среди каменных многоэтажек и шумных улиц, спряталась маленькая избушка. Казалось бы, что может быть необычного в деревянном домике? Но когда речь идет о Северной столице, где почти все дома каменные и величественные, такая постройка — редкость и настоящая загадка.

Где найти этот деревянный домик?

Этот домик находится на Васильевском острове, во дворе дома №14 на набережной Макарова, и с улицы его не видно. Чтобы увидеть эту маленькую деревянную жемчужину, нужно зайти во двор. Там, среди бетонных стен и асфальта, стоит уютный домик с небольшим палисадником, где растет вишня. Выглядит, словно кусочек деревни перенесся прямо в город.

История дома: семейная реликвия послевоенного времени

Владелец этого дома — пенсионер Николай Аверин, который живет здесь уже много лет. История дома уходит корнями в послевоенное время: после Великой Отечественной войны родственники Николая, которые раньше жили в общежитии, отремонтировали этот деревянный домик и переехали в него. С тех пор домик стал их семейным гнездом, передаваясь по наследству, сообщает Петербург Центр.

Загадка возраста и происхождения избушки

Сам дом, вероятно, был построен около 1917 года — в то же время, когда рядом появились каменные дома. Точная дата и история деревянной постройки остаются загадкой, но именно это придает ей особый шарм, ведь она словно застыла во времени, напоминая о более простых и спокойных днях Петербурга.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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