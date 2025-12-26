Городовой / Полезное / Дети рыдали, когда я заменил конфеты на тыкву: теперь умоляют о добавке, готовлю вот как
Дети рыдали, когда я заменил конфеты на тыкву: теперь умоляют о добавке, готовлю вот как

Опубликовано: 26 декабря 2025 11:36
тыква
Дети рыдали, когда я заменил конфеты на тыкву: теперь умоляют о добавке, готовлю вот как
Фото: Городовой.ру

Рецепт, который взорвал YouTube.

Попробуйте объявить детям, что конфеты отменяются, а вместо них на десерт — тыква. Реакция будет предсказуемой. Но я проверено обманул всех: заменил дорогие шоколадки на лакомство из тыквы, а теперь они выпрашивают добавку. Секрет в том, чтобы превратить овощ в нежное желе, сладкое, как мармелад.

Всё начинается с правильной тыквы. Очищаете её от кожуры и семян, режете кубиками и запекаете в духовке под фольгой. Термообработка усиливает натуральную сладость. Мягкие кусочки взбиваете в гладкое пюре — основа готова.

Ключевой компонент — агар-агар. 7 граммов этого растительного загустителя из водорослей растворяете в 4 столовых ложках воды. Пока он набухает, смешиваете тыквенное пюре со 100 граммами сахара и соком половинки лимона — кислота убирает «овощной» дух. Массу подогреваете.

Финальный штрих — доведённый до кипения агар быстро вливаете в горячую тыквенную смесь, интенсивно помешивая. Разливаете по формочкам и отправляете в холод. Через несколько часов получаете упругое, яркое желе, которое легко выходит из силиконовых молдов.

Подаёте с ложкой сметаны или йогурта. Дети уплетают, не подозревая обман, а вы экономите на конфетах и даёте им полезный десерт. Все в выигрыше.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
