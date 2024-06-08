Экскурсии к спонсорам и невкусная еда: что разочаровывает туристов в Абхазии

Долгожданный отдых в Абхазии может пройти совсем не так, как вы задумывали. В стране есть как достоинства, так и недостатки. Причем сложно сказать, чего больше. Некоторые туристы, побывав в республике, говорят, что больше туда ни ногой.

Не принимают карты

Во многих магазинах, а уж тем более на рынках в стране нельзя расплатиться по карте. Неважно, российская она или иностранная. Иногда можно сделать банковский перевод по номеру телефона, но на это лучше не рассчитывать. Перед поездкой определенно точно стоит запастись наличными. Или же снимать деньги в местных банкоматах и банках. Карты «Мир» там работают.

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Дорогое такси

Если в 2020-м году небольшое расстояние от моря до отеля можно было проехать, заплатив всего 30 рублей, то сегодня такие расценки уже не актуальны. Бензин в стране стоит даже дороже, чем в России, а потому местные таксисты не готовы возить туристов за бесценок. Кроме того, для отдыхающих многие не стесняются завышать цены.

Плохая еда

По наблюдению туристов, качество еды в забегаловках с каждым годом становится все ниже. Даже в популярных местах есть риск наткнуться на откровенно невкусную пищу. Чтобы найти действительно стоящее место, придется сперва «обжечься».

«Каким-то волшебным образом большинство абхазов полностью разучились их готовить», — отметила российский тревел-блогер Анна Яшина.

Источник фото: Legion-Media

Скудная инфраструктура

Даже в городах вроде Гагры предложения услуг и развлечений на уровне деревни. Будет сложно найти себе занятие помимо тюленьего отдыха на пляже. Многие статуи и фонтаны повреждены, а парки запущены.

Источник фото: Legion-Media

Экскурсии с заездом к спонсорам

Если смотреть на туристические достопримечательности вы планируете в рамках коротких туров, будьте готовы к тому, что значительную их часть составят заезды в лавки местных производителей. Чтобы в полной мере расслабиться на экскурсии, придется брать индивидуальные.

«Магазины вина, сыроварня, пасека, зип-лайн, кафе и так далее. Нас четыре часа возили по дегустациям и другим платным развлечениям, а на озеро Рица выделили всего 30 минут», — жалуется автор Дзен-канала «Вместе с нами».

Источник фото: Legion-Media