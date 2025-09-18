Городовой / Город / Откройте Петербург заново: доступные туры для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата
Откройте Петербург заново: доступные туры для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата

Опубликовано: 18 сентября 2025 17:32
Люди с ОВЗ в Петербурге
globallookpress/Shatokhina Natalya

Город на Неве делает значительные шаги в развитии инклюзивного туризма, адаптируя национальные маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Петербурге успешно адаптировано два национальных маршрута — «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» и «Санкт-Петербург. Новая география».

Как пишут в пресс-службе Комитета по туризму, теперь они доступны для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Индивидуальный подход к каждому

Для каждого типа нарушений разработаны отдельные туры.

Например, маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» предлагает разные по продолжительности программы: от трех до пяти дней, в зависимости от особенностей путешественников.

Комфорт в приоритете

На маршрутах используется специализированный транспорт, оборудованный подъемниками для колясок.

Автор:
Ксения Пронина
Город
