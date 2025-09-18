Откройте Петербург заново: доступные туры для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата

В Петербурге успешно адаптировано два национальных маршрута — «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» и «Санкт-Петербург. Новая география».
Как пишут в пресс-службе Комитета по туризму, теперь они доступны для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.
Индивидуальный подход к каждому
Для каждого типа нарушений разработаны отдельные туры.
Например, маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» предлагает разные по продолжительности программы: от трех до пяти дней, в зависимости от особенностей путешественников.
Комфорт в приоритете
На маршрутах используется специализированный транспорт, оборудованный подъемниками для колясок.