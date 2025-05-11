Экскурсия по самым необычным дворам Петербурга: где найти дореволюционный фонарь

Северная столица скрывает много интересного в закромах, особенно во дворах, которые так же прекрасны, как и сам город.

В Петербурге интересно все, даже дворы. Хотя, казалось бы, что в них такого особенного. Но именно в Северной столице дворы — это настоящие произведения искусства. Почему? Разбираемся вместе с экскурсоводом.

Гид-краевед Ольга Кутузова рассказала «Городовому» про три места, которые обязательно стоит посетить.

Проходные дворы дома Трех Бенуа на Каменоостровском

«Это невероятный лабиринт проходных дворов одного из самых больших и красивых ЖК начала 20 века. Дом строился по последнему слову техники — здесь были и лифты, и канализация, и электричество, и даже телефоны! Во дворах дома можно обнаружить совсем уж необычную вещь — это встроенные гаражи для машин начала века. В них легко заблудиться, так как кажется, что этот дом бесконечный», — предупреждает искусствовед.

По словам эксперта, вход находится со стороны Каменоостровского, так нужно пройти мрачный двор-колодец, дальше перейти в следующий и насладится выставкой современной живописи в виде серии граффити. А выйдите вы оттуда на другой улице — Большой Пушкарской.

Двор Толстовского дома на Рубинштейна

Это один из самых красивых и загадочных дворов.

«Сам дом — это отдельный разговор с уклоном в северный модерн и беседой об архитекторе Лидвале. То, что он сотворил на улице Рубинштейна — это гениально, прекрасно и волнующе. Но особо прекрасен именно двор: он проходит через все корпуса здания, образуя целую улицу. Ее, кстати, негласно прозвали «Улица Зодчего Лидваля». Проходя через массивные арки здания и переходя в следующий двор, кажется, что ты попадаешь в другой мир — тихий, немного мрачный, а может просто в настоящий северный модерн!» — объясняет экскурсовод.

Двор Сен-Жермен на Литейном проспекте

Он находится в доме Пеля. И, кажется, что возле шумного проспекта нечего смотреть, но, пройдя через небольшую арку этого дома, попадаешь словно в зеленый оазис с фонтаном, высокими деревьями и ренессансной архитектурой.