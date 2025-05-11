Экскурсия по самым необычным дворам Петербурга: где найти дореволюционный фонарь

В Петербурге интересно все, даже дворы. Хотя, казалось бы, что в них такого особенного. Но именно в Северной столице дворы — это настоящие произведения искусства. Почему? Разбираемся вместе с экскурсоводом.
Гид-краевед Ольга Кутузова рассказала «Городовому» про три места, которые обязательно стоит посетить.
Проходные дворы дома Трех Бенуа на Каменоостровском
«Это невероятный лабиринт проходных дворов одного из самых больших и красивых ЖК начала 20 века. Дом строился по последнему слову техники — здесь были и лифты, и канализация, и электричество, и даже телефоны! Во дворах дома можно обнаружить совсем уж необычную вещь — это встроенные гаражи для машин начала века. В них легко заблудиться, так как кажется, что этот дом бесконечный», — предупреждает искусствовед.
По словам эксперта, вход находится со стороны Каменоостровского, так нужно пройти мрачный двор-колодец, дальше перейти в следующий и насладится выставкой современной живописи в виде серии граффити. А выйдите вы оттуда на другой улице — Большой Пушкарской.
Двор Толстовского дома на Рубинштейна
Это один из самых красивых и загадочных дворов.
«Сам дом — это отдельный разговор с уклоном в северный модерн и беседой об архитекторе Лидвале. То, что он сотворил на улице Рубинштейна — это гениально, прекрасно и волнующе. Но особо прекрасен именно двор: он проходит через все корпуса здания, образуя целую улицу. Ее, кстати, негласно прозвали «Улица Зодчего Лидваля». Проходя через массивные арки здания и переходя в следующий двор, кажется, что ты попадаешь в другой мир — тихий, немного мрачный, а может просто в настоящий северный модерн!» — объясняет экскурсовод.
Двор Сен-Жермен на Литейном проспекте
Он находится в доме Пеля. И, кажется, что возле шумного проспекта нечего смотреть, но, пройдя через небольшую арку этого дома, попадаешь словно в зеленый оазис с фонтаном, высокими деревьями и ренессансной архитектурой.
«Это место в свое время облюбовали наши ленинградские андеграундные музыканты, до этого здесь гуляла Ахматова, ну а сейчас приходят те, кто хочет помедитировать, посмотреть на струи фонтана, а также найти самый старый из сохранившихся фонарей дореволюционного Петербурга с клеймом завода Санъ –Галли», — объясняет Ольга.