Не только хурму и инжир: какие фрукты обязательно нужно попробовать в Турции

Турция славится не только своими сладостями и специями, но и сочными фруктами. Многие туристы считают, что за таким угощением нужно ехать куда-нибудь в Таиланд или на острова, но это не так. Турки каждый день покупают на рынке пакеты с инжиром или хурмой и всем советуют. Уж очень это вкусно.

Хурма

Если при слове хурма у вас предательски начинает вязать во рту, значит этот фрукт в Турции вы точно не ели. Там он называется «Trabzon hurması» и выращивается чуть ли не у моря. Плоды напитываются морским воздухом и получают огромное количество солнца.

Сама по себе хурма в спелом состоянии очень вкусная, сочная, внутри будто желеобразная. Она богата витаминами и минералами. Турки используют этот фрукт не только как десерт после обеда, но также готовят из него соусы, добавляют в салаты или даже тушат с мясом. Получается невероятно аппетитно.

Гранат

Выращивают в Турции и гранаты. У них тонкая кожура и очень сладкие зерна внутри. Кислятину вы там точно не отведаете, как, например, в некоторых магазинах России. Турецкие гранаты экспортируются по всему миру, так что этот фрукт хорошо себя зарекомендовал.

Плод также активно используют в кулинарии многие профессиональные повара и обычные любители. Используют сок для приготовлении соусов к мясу, а также посыпают зернами гарниры или овощные салаты. Кладут гранат и в десерты.

Инжир

Турецкий инжир называют лучшим в мире за его сладость и сочность. Выращивается он там в огромных объемах, так что полки рынков всегда им заполнены. Покупайте сорт «Сары Лоп». Он, по мнению большинства отдыхающих, самый вкусный из всех. Инжир чаще всего высушивают, чтобы можно было наслаждаться им круглый год. Его добавляют в каши и десерты.

Мушмума

Мушмула, локва или медлар — это одинаковые названия одного и того же фрукта, выращиваемого в Турции. Внешне он похож они на небольшие абрикосы с желтовато-коричневой кожурой. По вкусу напоминает карамель со пециями. Созревают поздней осенью или зимой, так что имейте это ввиду, если хотите отведать это необычное яство.

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Айва

Также турки просто обожают айву. Она похожа на грушу или яблоко. Имеет терпкий и слегка кисловатый вкус, поэтому чаще всего хозяйки ее термически обрабатывают, добавляя в различные блюда. Подают на завтраки, карамелизуют, делают пюре — вариантов огромное множество.

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Источник фото: Legion-Media