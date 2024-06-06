Можно и до дома не долететь: какие опасные животные и насекомые водятся в Турции

В 2024 году в Турцию снова отправятся более 60 миллионов туристов со всех уголков планеты, но каждому из них нужно помнить, что встречаются там не только дружелюбный персонал отеля и местные жители, но и опасные насекомые. Встреча с такими может быть смертельной.

1. Пауки

Для арахнофобов лучше эту информацию не читать. В Турции обитают весьма опасные виды этих членистоногих, например, черная вдова, тарантул, коричневый паук-отшельник, паук-охотник, желтосумный паук. Конечно, по Стамбулу или Сиде ползать они не будут, такие пауки обитают в восточных регионах, где туристов мало, но все-таки заползают и в более-менее людные места. По статистике в жаркой стране еще не было зафиксировано ни одного смертельного случая от укуса, но лучше не портить цифры. Если увидите хищника, идите в другую сторону.

2. Скорпионы

Если вы до сих пор считаете, что скорпионов можно встретить только в пустынях, то вы ошибаетесь. В Турции их водится 15 видов и они весьма опасны. Укус невероятно болезненный и может довести до анафилактического шока. Особенно уязвимы дети и пенсионеры. Внимательно заглядывайте в сапоги перед тем, как их надеть.

3. Многоножки

Многоножки сами по себе уже не очень приятные на вид, да к тому же еще и опасные. Сколопендры, например, часто нападают на людей и больно их кусают. В год зафиксировано около пяти тысяч таких случаев. Длина юркого насекомого может достигать 30 сантиметров. Один человек умер после укуса, так что лучше встречи с ними избегать.

4. Клещи

Клещи, кажется, поселились чуть ли не в каждом уголке мира. Они больно кусаются, выпивая кровь и занося человеку инфекции и болезни. Если у вас экскурсия по горной местности, там, где есть трава, обязательно внимательно осматривайте себя после прогулки. Лучше сделать заранее прививку от клещевого энцефалита и болезни лайма. Нередко люди становились инвалидами и умирали после контакта с больным членистоногим.

5. Змеи

Змей в Турции много, около 45 видов, 12 из которых весьма ядовитые. Гадюки могут подумать, что вы хотите на них напасть и сделают это первыми. Кроме того, вы легко можете наступить на одну из них на какой-нибудь милой экскурсии. Если вас все-таки укусили, запомните, как выглядела змея и опишите ее в больнице. Вам выпишут нужный антидот, который может спасти вам жизнь

Источник фото: Legion-Media