Россияне столкнулись с неприятными нововведениями в Турции

Вот к чему нужно готовиться на отдыхе.

Турция остается излюбленным местом для отдыха многих россиян. В 2023 году туда слетали больше 5,5 миллионов граждан РФ. Несмотря на такой внушительный поток, туристы из России все чаще начали сталкиваться со сложностями, которых прежде не было.

Новые вывески

Россияне, посетившие республику в этом году, заметили одну удручающую тенденцию. На вывесках и ценниках во многих магазинах и кафе в туристических зонах стали печатать цены в евро и фунтах. Прежде же запросто можно было встретить не только рублевый прайс, но и описание на русском. Это сильно облегчало ориентацию в чужой стране.

Источник фото: Legion-Media

Трудности с обменом валюты

Также отдыхающие из России обратили внимание на то, что обменять рубли на турецкие лиры стало сложнее. Курс предлагают невыгодный, а наценка за конвертацию выходит весьма существенная. К тому же с рублями сейчас мало кто работает. Особенно это касается небольших курортных городков.

Источник фото: Legion-Media

Проблемы с бронированием жилья

Туристы жалуются на то, что арендовать жилье в Турции онлайн через российские сервисы стало сложнее. Многие отельеры работают только с зарубежными площадками, которые недоступны для российских путешественников. Поэтому выбор более менее бюджетных объектов заметно сократился. Забронировать номер в гостинице или апартаменты окольными путями могут лишь те, у кого есть карта иностранных банков.

Источник фото: Legion-Media

Чем объясняются нововведения

Тревел-блогер по имени Татьяна, живущая в Анталье, пообщалась с турками, которые работают в гостиничном бизнесе. Россиянка попыталась разузнать, с чем связаны изменения. Местные уверили, что отношение к россиянам в стране не менялось. Якобы все нововведения объясняются наплывом туристов из Великобритании и Германии.

«Для наших граждан поднятие цен стало неприятным моментом, а в тех странах увеличение не повлияло на выбор отдыха. Это еще одна причина, по которой в обменных пунктах стало сложнее поменять рубли», — пояснила автор Дзен-канала «Из Турции о Турции».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media