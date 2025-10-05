Маасдам из «Пятерочки» с непроизносимым названием: обзор россиянки на LiebenDorf

Новости по теме

Есть в «Пятерочке», «Дикси» и не только: список брендов, которые штампуют для Петербурга фальсификат

Перейти

Импульсивные кражи: почему именно эти товары воруют в «Пятерочке» чаще всего

Перейти

Откровение кассира «Пятерочки»: сотрудники бегут из магазинов, а женщины заменяют грузчиков

Перейти

Вымахает размером с батькину: как получить урожай картофеля, словно собранного в Белоруссии

Перейти

«Сначала я удивлялся»: голландец поделился в Сети мнением о «Пятерочках» и «Магнитах»

Перейти