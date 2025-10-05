Маасдам из «Пятерочки» с непроизносимым названием: обзор россиянки на LiebenDorf

Россиянка с Дзен-канала «Честный автор» призналась, что впервые за несколько лет решилась взять Маасдам — раньше не доверяла сырам после волны подделок. В «Пятёрочке» взгляд зацепился за кусок с брендом, название которого выговорить непросто.
Цена — 84 рубля за 100 грамм, на этикетке обещание «без заменителей молочного жира».
Сначала порадовал состав: сырьё из Белоруссии. Но уже дома обнаружился второй изготовитель — Московская область. Настроение испортилось: ожидания явно не совпали с реальностью.
По внешнему виду продукт проигрывал классическому Маасдаму: пузырьков мало, они мелкие, цвет бледный. Проверка на гибкость показала трещины — признак посредственного качества.
Вкус сыр напомнил Маасдам лишь отдалённо. Настоящий продукт обычно исчезает за один присест, но здесь после пары ломтиков пропало желание есть дальше.
Итог для покупательницы оказался однозначным: возвращаться к этому бренду она не станет. Впрочем, от себя отметим, что ваш опыт может отличаться от описанного, всегда нужно доверять собственным рецепторам.