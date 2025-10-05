Городовой / Общество / Ароматы ванили, нас с тобою пленили: почему у некоторых людей сильно пахнет изо рта
Ароматы ванили, нас с тобою пленили: почему у некоторых людей сильно пахнет изо рта

Опубликовано: 5 октября 2025 17:30
запах изо рта
Ароматы ванили, нас с тобою пленили: почему у некоторых людей сильно пахнет изо рта
Фото: Городовой.ру

Объясняет гастроэнтеролог.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Клара Сычугова пояснила, что в большинстве случаев неприятный запах изо рта не связан с желудком. Исключением может быть инфекция Helicobacter pylori, провоцирующая гастрит и язву, а также рефлюкс, когда кислое содержимое желудка регулярно попадает в пищевод.

Однако почти в 80–90 % случаев причиной галитоза становятся бактерии в полости рта. Они скапливаются на языке, особенно в его задней части, в межзубных промежутках, пародонтальных карманах и кариозных полостях.

Эти микроорганизмы разлагают органические вещества и выделяют сернистые соединения, создающие характерный запах, передает АиФ.

К дополнительным факторам относятся сухость во рту (ксеростомия), казеозные пробки в миндалинах, заболевания эндокринной системы, печени или почек. В последнем случае возможно появление запаха ацетона, что является поздним признаком серьёзных нарушений.

Таким образом, лечение галитоза требует комплексного подхода: стоматологической помощи, соблюдения гигиены полости рта и при необходимости обследования у гастроэнтеролога, оториноларинголога или других специалистов.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
