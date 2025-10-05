«Я вернулся в мой город, знакомый до слез»: Петербург Есенина — от первого поезда до последней гостиницы

3 октября 1895 года родился Сергей Есенин — поэт, которого невозможно оторвать от образа Петербурга. Хотя впервые он приехал сюда только в 1915 году, город стал для него и стартовой площадкой, и местом трагической финальной точки.

Первые шаги в столице

Юный девятнадцатилетний Есенин сошёл на перрон Николаевского вокзала и сразу оказался в вихре литературной жизни. В квартире Сергея Городецкого молодой поэт нашёл поддержку и признание.

А встреча с Александром Блоком стала почти мистической: «Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что первый раз видел живого поэта».

Петербургские адреса

Есенин обитал на Малой Посадской, бывал в редакции журнала «Голос жизни» на Лиговке, читал стихи в Концертном зале Лассаля, жил с Зинаидой Райх на Литейном.

Именно здесь, в петроградских квартирах, рождались «Преображение» и «Небесный барабанщик». В 1924-м он останавливался у друга Александра Сахарова в особняке на Гагаринской.

Слава и поклонницы

Его выступления в Петербурге были настоящим событием. Толпы встречали поэта так, словно он рок-звезда: после вечеров Есенина буквально носили на руках, а галстуки и ботинки шли на сувениры.

Последняя остановка

Финал этой истории — гостиница «Англетер». Именно там в декабре 1925 года оборвалась жизнь поэта. Легенда гласит: в тот роковой день ему достался номер, в котором он когда-то жил с Айседорой Дункан, пишет Spbcult.

Петербург стал для Есенина городом судьбы: здесь он впервые почувствовал себя настоящим поэтом — и здесь встретил свой конец.