Их миллионы и они повсюду: почему в Турции так много котиков на улицах

Удивительно, но многие едут в Турцию вовсе не ради роскошных мечетей, рынков, пляжей и сладостей. Привлекают миллионов туристов котики, которых на улицах городов просто невероятное количество. Они свободно заходят в кафе, сидят на машинах и мотоциклах, прыгают на руки к людям и разгуливают вместе с отдыхающими. Только в одном Стамбуле пушистиков более 120 тысяч. Но откуда они взялись и как появились? Тут сложились воедино несколько причин.

Религия

Пророком Мухаммед очень любил котов и считал их священными животными. Проповеди он читал с пушистиком на коленях, пил после них воду и не запрещал посещать им мечети. Такое правило, кстати, соблюдается и по сей день. Котята могут даже отвлекать молящегося игрой, но никто злиться на это не станет или отгонять его подальше. Пророк называл котов символом чистоты и говорил людям заботиться о них, как о членах семьи.

Есть интересная легенда, согласно которой кот однажда спас Мухаммеда от укуса ядовитой змеи. В подарок он сделал его священным животным и подарил девять жизней. А еще турки верят, что душа котика, попадая в рай, может замолвить словечко за человека. Именно поэтому мокрых носов кормят вкусняшками, гладят и укрывают одеялками.

Источник фото: Legion-Media

Крысы

Не все знают, но в VIII веке в Турции бушевала эпидемия чумы. Причиной смертей тысяч граждан были крысы, которые разносили инфекцию по всему городу. Роль городских четырехлапых санитаров взяли на себя кошки. Их специально разводили в больших количествах, чтобы они уничтожали грызунов. Все удалось как нельзя лучше. В знак благодарности котов так и оставили жить на улицах города, периодически подкармливая.

Море и рыба

В Стамбуле много рыбаков как среди местного населения, так и среди туристов. Конечно, попадаются мелкие экземпляры рыбех, которые отдаются котам. Ну а кто добровольно покинет столь вкусное и сытное место? Явно не турецкие упитанные коты.

Источник фото: Legion-Media

Еще лет 10 назад некоторые общественники взбунтовались и предложили перенести всех котов за город. Якобы они разносят инфекции и болезни, это небезопасно. Предложили построить питомники, но ничего не вышло.

Более 90% людей выступили против такой инициативы и закон отклонили практически сразу же. Так котики стали еще одно милой достопримечательностью, которая так и манит туристов в это прекрасное курортное место.

Источник фото: Legion-Media