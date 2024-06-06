Каких женщин любят турки: важны определенные черты характера

Многие россиянки после посещения Турции остаются там навсегда. Покоряют их не только морские пейзажи и свежие фрукты, но и местные мужчины. Однако не каждая светловолосая славянка способна построить крепкие отношения с возможным потомком османских султанов. Большинство турок ценят женщин определенного склада характера.

Уважение к мужчине

В турецких семьях главенствующая роль должна принадлежать мужчине. Это вовсе не значит, что женщине стоит во всем ему подчиняться. Достаточно того, чтобы она не оспаривала авторитет главы на публике и умела ценить заботу. Тогда турецкому мужу захочется еще больше ее проявлять.

Сдержанность

Турецкие пары время от времени могут поскандалить, однако на людях супруги никогда этого не сделают. Выносить сор из избы там не принято, это считается неприличным. Кроме того, в идеале для темпераментного турка заполучить такую жену, которая бы успокаивала его пыл, а не подливала масла в огонь. Способность слышать партнера и умение идти на компромиссы очень важна.

Источник фото: Legion-Media

Похвала

Похвала и комплименты со стороны любимой девушки будут мотивировать турка на новые свершения. Впрочем, это, скорее, не национальная черта, а прописная истина. Лишний раз подчеркнув достоинства своего спутника, вы проявите свою симпатию и расположите его к себе.

Хозяйственность

Для турецких мужчин важно, чтобы женщина умела готовить и содержать дом в чистоте. В то же время у более молодых поколений ценится и самодостаточность партнерши. Совсем не плохо, если девушка работает. Но одно не исключает другое.

Источник фото: Legion-Media

Искренность

Некоторые турки называют местных женщин меркантильными. Мол, выходя замуж, они обращают внимание прежде всего на благосостояние будущего супруга. Девушки из России же, по мнению турок, умеют любить сердцем, потому и привлекают.

Источник фото: Legion-Media

Легкость в общении

Для многих турок ценно, если женщина весела, общительна и с готовностью идет на контакт. Это обещает легкую в интересную семейную жизнь в будущем. Кроме того, такая девушка с большей вероятностью найдет общий язык со свекровью, которая наверняка будет присутствовать в жизни молодых.

Источник фото: Legion-Media