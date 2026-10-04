Математическая разминка: решите пример 28 + 28 : 28(28 + 28) = ?

Пример кажется простым, но многие ошибаются на порядке действий.

На первый взгляд ничего сложного: сложение, деление, скобки. Но стоит показать этот пример знакомым, как мнения разделятся. Причина — в неоднозначном чтении записи, где рядом стоят деление и скобка.

Условие

28 + 28 : 28(28 + 28) = ?

Как правильно читать пример

Ключевой момент — выражение 28(28 + 28). В математике знак умножения часто опускают, и это значит, что перед нами 28 × (28 + 28). Сначала выполняем действие в скобках: 28 + 28 = 56. Теперь пример выглядит так: 28 : 28 × 56. У деления и умножения равные права, поэтому действуем по порядку слева направо. 28 : 28 = 1, затем 1 × 56 = 56. Остаётся прибавить первое число: 28 + 56 = 84. Ответ — 84.

Где прячется ошибка

Если воспринимать 28(28 + 28) как единое целое и сначала умножать 28 на 56, порядок действий нарушается. Тогда деление 28 : 28 отходит на второй план, и результат получается другим. Именно на этом этапе чаще всего путаются.

Любопытное совпадение

Число 28 — совершенное: сумма всех его делителей (1, 2, 4, 7, 14) равна самому числу. Кроме того, 28 — седьмое треугольное число, то есть сумма чисел от 1 до 7. А 84 равно сумме первых семи треугольных чисел: 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + 28 = 84. Получается, что ответ примера напрямую связан с исходным числом через последовательность треугольных чисел.

Пример даёт 84, если строго соблюдать порядок действий. Такие задания тренируют внимательность и напоминают, что математическая запись требует точного чтения.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Математическая разминка: справитесь с примером 29 + 29 : 29(29 + 29) = ?

Математический тест на логику: сможете решить простой пример 4(8 — 6) — 3(12 — 10) = ?

Скобки, степени и деление: (96 − 68) : (19 − 15) · 3² + 7² − 24 — решите пример без калькулятора