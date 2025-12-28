Эпоха сказала «Стоп!»: не стало Брижит Бардо, ей было 91

Брижит Бардо, прославившаяся как французская актриса, модель, писательница и активная защитница животных, ушла из жизни в возрасте 91 года. Сведения о смерти подтвердили в её благотворительном фонде 28 декабря. Причины кончины пока не называются.
В октябре 2025-го Бардо перенесла хирургическое вмешательство в одной из частных клиник города Тулон. Через несколько недель появились сообщения о её повторной госпитализации. О состоянии здоровья артистки тогда подробно не сообщалось.
Брижит Бардо получила известность после выхода фильма «И Бог создал женщину». Помимо кинематографа, она занималась литературной деятельностью и активно участвовала в кампаниях по защите животных. Смерть Бардо отмечена многими как значительное событие во французской культуре.
