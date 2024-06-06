Эти абхазские традиции сбивают туристов с толку: в России так не принято

Отправляясь в новую страну, многие туристы что-то о ней читают, чтобы местная культура не так сильно шокировала. Но есть такие традиции, о которых не всегда можно узнать из Интернета — чаще всего с ними сталкиваешься только в жизни. Вот какие особенности можно встретить в Абхазии.

Постоянные приветствия

Если в России здороваются преимущественно с теми, кого знают, то здесь вполне обычная картина, если два незнакомца тоже здороваются. Например, при встрече в магазине. Это считается нормой. А вот не поздороваться или хотя бы просто не ответить на приветствие — это моветон. Такое поведение сочтут за проявление неуважения.

Запрет на имена

Супруги в Абхазии не обращаются друг к другу по имени, если находятся на людях. В обществе муж и жена просто называют друг друга на «‎ты‎» («уара»/«бара»). А еще женщинам в Абхазии нельзя произносить имена близких родственников своего мужа. Эта традиция уходит корнями в глубокую древность, когда существовало табу на произнесение вслух имен наиболее значимых богов и тотемных животных.

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Вставать в знак приветствия

В России, как правило, принято вставать в школах, когда в класс, полный учеников, заходит учитель. Но в Абхазии эта традиция распространяется и на обычные застолья. Вне зависимости от того, кто зашел в комнату, все сидящие должны встать. Если этого не сделать, то поведение будет расценено как оскорбительное. Встают даже в том случае, если человек отлучился в туалет или отошел на минуту, чтобы совершить звонок.

Черный дресс-код

Даже в жару местные здесь ходят преимущественно в черной одежде. Изначально причиной этому стала жизнь после войны — тогда темная одежда была наиболее доступной и практичной, но традиция закрепилась и в дальнейшем. И хотя сейчас в гардеробах стали появляться яркие цвета, черный по-прежнему преобладает.

Лечение народными средствами

При простуде или других недомоганиях абхазы не спешат обращаться в больницу. Здесь очень популярны народные методы лечения — многие местные идут к знахарям и пытаются поправить здоровье самостоятельно с помощью различных трав и настоев из них.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Не снимают обувь

Если наши соотечественники то и дело ходят в тапочках, то в Абхазии при посещении чьего-то дома можно не снимать обувь. Если вы попытаетесь разуться, то вас, наоборот, начнут отговаривать. А еще здесь не принято просить гостей снять обувь — так можно сильно обидеть человека.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru