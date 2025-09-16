Городовой / Общество / Теплое море и разноцветный песок: пляжные курорты Китая для российский туристов
Теплое море и разноцветный песок: пляжные курорты Китая для российский туристов

Опубликовано: 16 сентября 2025 09:31
Гонконг
Global Look Press / Elena Sikorskaya

Китай предлагает большой выбор пляжных курортов — от оживленных до тихих и уединенных.

Китай — не только страна с богатой историей и культурой, но и интересное место для пляжного отдыха. Многие говорят, что в Китае нет пляжей для отдыха, но это далеко не так.

Здесь есть отличные курорты с чистым морем, разноцветным песком и развитой инфраструктурой. Разбираемся вместе с экспертом, куда лучше поехать.

Хайнань — китайские Гавайи

Это самый известный пляжный остров Китая. Его часто сравнивают с Гавайями из-за теплого климата, белого песка и тропической природы. На острове есть несколько пляжей.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», про особенности этого места.

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм

«Например, пляж Ялунвань — это достаточно протяженный пляж, белый песочек, мягкий, комфортный, просто невероятной чистоты море. На пляже есть отели, кафе.

Также не менее известный пляж Дедунхай, у него достаточно широкая береговая линия, золотистый песочек, чистая вода.

Здесь лучше отдыхать с детьми, потому что заход пологий. Если планируете семейную поездку, то лучше выбирать пляж в Холидей.

Там есть анимационные программы, всевозможные детские конкурсы, мастер-классы, вечерние шоу», — говорит эксперт.

Пляжи в Гонконге

По словам туроператора, в Гонконге отличная инфраструктура и тоже очень чистая вода в море. Например, пляж Репалс Бэй, Чунг Ша.

«Есть верхний Чунг Ша и нижний Чунг Ша, где, соответственно, можно найти уединенные отдельные места, просто побыть с собой, понаблюдать за красотой природы.

Также есть пляж Макао, это пляж Хак Са и пляж Чеок Ван.

Последний будет поменьше в размерах, но песочек будет золотистый, рядом лесные холмы, для того чтобы купаться есть отдельная территория и также большой общественный бассейн.

Хак Са в целом отличается тем, что у него темный песок. Также есть общественный бассейн на пляже, рестораны, магазины», — рассказывает эксперт.

Оптимальное время для пляжного отдыха в Китае — период с октября по апрель. В это время на острове устанавливается солнечная, сухая и относительно теплая погода.

Юлия Аликова Федор Никонов
