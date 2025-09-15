От 5 просмотров к миллионам: история успеха, которая доказывает — «особенные» петербуржцы могут покорить соцсети

Яркий пример того, как разрушение предрассудков может привести к реальным добрым делам.

Дом социального обслуживания «Серафимовский» в Петербурге, ранее известный как психоневрологический интернат, приобрел масштабную популярность в социальных сетях. Это, пожалуй, единственное подобное учреждение, за жизню которого следят миллионы россиян.

И это не преувеличение, а факт, подтверждаемый количеством подписчиков.

Специалист по связям с общественностью Дома социального обслуживания «Серафимовский» Ольга Смешнова рассказала порталу «Городовой», как интернат превратился из места, окутанного стереотипами, в популярную онлайн-площадку, привлекающую тысячи горожан.

Не те, кого показывают в американских фильмах

Ольга Смешнова говорит, что, придя на работу в «Серафимовский», ожидала увидеть «связанные в рубашках силуэты человеческие, которые кричат», как в старых фильмах. Но реальность оказалась иной.

“Я поразилась тому, что увидела подстриженный газон, мирно гуляющих ребят, конечно, странных, но обаятельно странных”, — рассказывает она.

Осознав, что обитатели учреждения — это “те же самые люди, что и за периметром”, Смешнова “влюбилась сразу в них”, увидев в их “нестандартном веянии” и непредсказуемости нечто особенное.

Ролики взлетели на миллионные просмотры

Стремясь поделиться своим открытием, Ольга начала снимать и выкладывать ролики в соцсети. Поначалу просмотры были скромными — “5 просмотров, 100 просмотров”.

"Шесть лет назад, соцсети велись крайне сухо, отчетно, очень много канцеляризмов возле того, что состоялось. И я поняла, что я так не раскрою личности этих ребят, в которых я влюблена, я так не прочувствую подписчиков. И нужны личные очень простые, неотчетные видео, не для комитета, а для таких же людей, как я".

"И в какой-то день я сняла просто лайф, где был день рождения у ребят на отделении без всяких музыкальных подложек, без ничего. И этот ролик взлетел на миллионные просмотры", — говорит блогер.

К удивлению Смешновой и ее коллег, вместо ожидаемого “хейта” последовали “одни положительные, позитивные отзывы, комментарии”.

"Там тысяча комментариев было. И, в общем-то, это мне дало основу для того, чтобы продолжать свое дело, знакомить людей с особенными жителями нашего учреждения, и что это приносит пользу".

«Почтовый ангел» и волна доброты

Популярность роликов привела к неожиданным последствиям: люди захотели помочь.

“Люди захотели присылать посылки”, — отмечает Ольга.

Она целенаправленно раскрывала индивидуальность каждого жителя: “харизматичную Катю, задумчивую Жанну, братьев-близнецов”, чтобы подписчики знали их по именам и характерам. Так родилась акция “Почтовый ангел”. И люди начали в ней активно участвовать.

"Они писали письма выходцам из детского дома, которым никто никогда не писал письма. Слали конфеты, сережки, передавали приветы".

Подписчики дарили теплицы, комфортные кровати для лежачих, инвалидные коляски — даже те, которые нельзя было приобрести по закону.

“Это обрело такой масштаб, что я… очень много времени трачу после работы, забирая посылки, снимая благодарственные ролики”, — признается Ольга.

Вот так, благодаря искреннему желанию показать «других» людей, удалось объединить тысячи сердец в благотворительной акции.